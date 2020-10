Emergenza Covid-19, Emiliano rompe gli indugi e chiude tutte le scuole in Puglia

0 SHARES Condividi Tweet

Il Governatore Emiliano, da sempre contrario alla riapertura delle scuole, ha deciso di rompere gli indugi e di prendere una decisione molto impegnativa e difficile, chiudere le scuole di ogni ordine e grado in Puglia.

Michele Emiliano lo ha dichiarato su Sky Tg24: “Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Abbiamo verificato che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole».