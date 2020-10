Signorini “ecco perché non ho ripreso Balotelli quando ha offeso la Mello” e Selvaggia Lucarelli lo attacca nuovamente

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di venerdì scorso di “Grande fratello vip” era ospite Mario Balotelli che era lì per fare una sorpresa al fratello. Poiché nella casa c’è Dayane Mello, ex di Mario Balottelli, Signorini provocatoriamente ha detto a Balottelli che alla Mello avrebbe fatto piacere se lui fosse entrato nella casa e Balottelli ha risposto con una battuta molto volgare e pesante indirizzata alla Mello.

La reazione del web e l’attacco di Selvaggia Lucarelli

Quando Balottelli ha detto la frase molto pesante indirizzata alla Mello, Signorini ha riso si è divertito e ha detto a Dayanne “hai capito Dayanne?” e la Mello è rimasta zitta, visibilmente imbarazzata. Quando poi la trasmissione è tornata in onda, dopo che il web si era rivoltato contro Balottelli per ciò che aveva detto, in studio Signorini ha chiesto al calciatore di chiedere scusa alla Mello per quello che aveva detto e Balottelli ha obbedito pur sottolineando che aveva solo voluto scherzare e che la conoscenza che ha con la Mello lo autorizza a parlare in quel modo perché c’è una confidenza tale che certamente Dayanne sta al gioco. Balottelli, infatti ha detto: “Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso, ma con Dayane ho una confidenza tale che potrebbe sembrare volgare, ma le voglio bene. Informatevi sui rapporti tra le persone prima di giudicare!”

ìAnche Selvaggia Lucarelli si era schierata contro Balottelli.

Alfonso Signorini si dissocia dalla frase di Balottelli

Dopo tutto il caso esploso, poichè anche lo stesso Signorini è stato criticato per non aver preso immediatamente posizione contro Balottelli ma solo dopo che il web si è rivoltato, Alfonso Signorini ha scritto così sui social: “Tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso.”

Pronta la risposta di Selvaggia Lucarelli: “Se un conduttore non sente o chiede di ripetere o non fa il conduttore”.

Chissà se Signorini controbatterà o lascerà cadere la cosa visto che il caso è, ormai abbastanza scemato.

Forse se ne riparlerà quando Dayanne uscirà dalla casa e dirà lei stessa se si è sentita offesa dalla parole di Mario Balottelli o confermerà ciò che ha detto il calciatore dando ragione a lui.