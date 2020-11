“Oggi è un altro giorno” momenti di tensione, Serena Bortone fa una richiesta con insistenza a Massimo Lopez che le risponde “Ti ho detto che non mi va”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone conduce Oggi è un altro giorno, una trasmissione che piace tanto ed è molto seguita. La Bortone intrattiene il pubblico a casa con ospiti sempre molto graditi e le chiacchierate che ne vengono fuori sono sempre molto piacevoli.

Qualche giorno fa è andato ospite da lei Massimo Lopez che ha raccontato molti aneddoti e ha poi dichiarato di avere avuto il covid anche se in una forma molto blanda.

Massimo Lopez ha dichiarato: “Sì, ho avuto il covid. È durato 5 giorni, ma l’ho preso in forma blanda. Inoltre, sentivo anche gli odori, i sintomi del virus sono diversi di persona in persona.”

Poi Massimo Lopez ha anche raccontato di Mina e ha ricordato quando hanno duettato insieme, sottolineando tutta la sua emozione e la simpatia e il calore di Mina: “Lei è straordinaria, una grande artista”.

Ha raccontato che lo ha abbracciato e in lui si è così sciolta tutta la tensione di trovarsi di fronte un’artista del genere. E poi ha anche voluto parlare della mamma che , purtroppo, non c’è più e Serena Bortone gli ha detto così: “Hai realizzato i sogni di tua madre” e lui ha risposto confermando: “Sì, anche perché avrebbe voluto fare l’attrice. E nella mia carriera mi ha sempre appoggiato, insieme a mio padre.”

Massimo Lopez racconta la sua vita ai tempi del trio con Tullio Solenghi e Anna Marchesini

Massimo Lopez ha tenuto a precisare che con Anna Marchesini e Tullio Solenghi c’era un fortissimo rapporto di amicizia prima che lavorativo e ha detto a proposito di come scrivevano i loro copioni: “Veniva scritto lì, sul mio divano. C’era una forte empatia, simpatia… ci siamo trovati, desiderati e inventati delle cose”.

Serena Bortone chiede a Massimo Lopez di raccontare una barzelletta ma lui si rifiuta

Oltre a tutti i racconti bellissimi e divertentissimi che ha raccontato Massimo Lopez a Serena Bortone, c’è stato anche un momento di imbarazzo quando Serena Bortone gli ha di raccontare una barzelletta e lui si è rifiutato.

Serena Bortone ha detto a Massimo Lopez chiede: “Ti va di raccontarci una barzelletta?”.

Ma lui ha risposto di no e quando Serena Bortone ha insistito e gli ha chiesto come mai non volesse lui ha detto: “Perché non mi va, non so raccontare le barzellette”.