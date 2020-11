Albano, la figlia Jasmine attaccata sui social “Che ti sei rifatta?” dopo la sua incredibile risposta nessuno replica più

0 SHARES Condividi Tweet

Albano in questo periodo si sta dedicando al suo nuovo progetto, far parte, tra i giudici, di The voice Senjor insieme a sua figlia Jasmine. Albano, nonostante non sia più giovanissimo, è un vulcano che non si ferma mai e l’idea di avere un appuntamento televisivo con la figlia lo inorgoglisce. Qualcuno ha criticato la scelta che ha fatto la produzione del programma che sarà condotto da Antonella Clerici perché, vedere una ragazza così giovane in tv nella veste di giudice ha fatto storcere il naso a parecchi che hanno ritenuto che fosse intervenuto Albano a condizionare questa scelta. Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha detto che, in ogni ambiente lavorativo i padri cercano, se possono, di aiutare i propri figli e che non c’è nulla di male o nulla di cui scandalizzarsi.

Jasmine Carrisi viene attaccata sui social e risponde

Jasmine Carrisi è bellissima e per questo tanti sono gli haters che l’attaccano ma lei , che nonostante l’età si è abituata presto a questa realtà dei social, preferisce farsi scivolare addosso le critiche e ad andare avanti per la sua strada tanto che ha già inciso il suo primo singolo “Ego” che ha avuto tantissime visualizzazioni.

Jasmine che ha 71,9 mila follower ultimamente è stata molto criticata perchè le hanno detto che è evidente che si è rifatta con la chirurgia plastica qualche parte del copro o del viso.

E allora, dopo che ha pubblicato una foto dove appare bellissima, sui social le hanno chiesto: “Che ti sei rifatta?” e lei volendo assecondare chi l’attacca nella speranza che prima o poi si stanchino ha risposto così facendo una storia su Instagram: “Ho fatto il botox al viso, poi labbra, naso…”.

Per chi l’ha capito, Jasmine ha voluto prendere in giro chi l’attaccava e dare la soddisfazione che si meritava.

Albano e Loredana ancora insieme

Il papà di Jasmine e la mamma, Loredana Leccisio pare che ci stiano riprovando a stare di nuovo insieme. Il loro è un rapporto certamente altalenante perché Albano deve fare i conti, oltre che con i propri sentimenti, anche con i figli avuti da Romina Power che, da sempre, hanno osteggiato il rapporto tra Albano e Loredana tanto che durante l’estate scorsa pare che si siano frapposti, soprattutto Yari e che abbiano convinto il padre a non portare avanti il progetto del matrimonio che c’era con Loredana.