GF Vip, Pupo “Tutte le donne vorrebbero …” il web in rivolta

Il Grande fratello vip sta continuando, tra mille polemiche e tante richieste di sospensione. Infatti, quest’anno, forse come non mai, lo spettacolo a cui si sta assistendo è davvero poco edificante. Alcuni dei giochini che fanno i protagonisti della casa sono al limite della decenza come quello a cui si sono sottoposti Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta. E poi ci sono le innumerevoli liti, le offese, il linguaggio scurrile e che spesso caratterizza le battute della contessa De Blank e chi più ne ha più ne metta.

Pupo vuole difendere Elisabetta Gregoraci ma dice una frase molto offensiva per tutte le donne

Lunedì sera è andata in inda un’altra puntata di Grande fratello vip e si è discusso dell’accusa che Dayane Mello ha rivolto ad Elisabetta Gregoraci a proposito del fatto che lei nella sua vita non ha fatto nulla tranne che sposare un miliardario. Pupo è voluto intervenire sull’argomento e ha detto: “Quello che ha detto Dayane in lavatrice non si può sentire, anche perché chi può giudicare ‘non hai fatto niente’ o che ha sposato un miliardario? Ma in questa Casa c’è forse un premio Oscar? C’è qualcuno che ha fatto qualcosa più di un altro?” .

E poi ha aggiunto: “Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene, perché tutte quante voi vorreste sposare un miliardario!” .

La reazione delle donne dentro la casa e di quelle sui social

Le frasi di Pupo non sono affatto piaciute sia alle donne concorrenti nella casa come Maria Teresa Ruta che ha affermato di non essere assolutamente interessata ai soldi del suo compagno ma anche sui social si sono scatenate e chi ha scritto di Pupo: “ha perso un’altra occasione per stare zitto!”

Certamente quella di Pupo non è stata una frase molto gradevole da ascoltare e se la sua intenzione era solo quella di difendere la Gregoraci, gli è venuta proprio male perché per una donna che ha difeso tutte le altre si sono sentite offese.

Pupo non ha chiesto scusa perché probabilmente è davvero convinto di quello che ha detto.