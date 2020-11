“Oggi è un altro giorno”, “E’ il compleanno di Verdone?” E sti ca…”, Serena Bortone di ghiaccio, lo studio ammutolisce

0 SHARES Condividi Tweet

“Oggi è un altro giorno “ è la trasmissione che conduce Serena Bortone e che riscuote un grande successo di pubblico. Serena Bortone ha sia ospiti in studio che interviste in collegamento e, in questo periodo di covid, quelle in collegamento sono di gran lunga superiori.

Oggi è il compleanno di Verdone? Il commento lasci a tutti a bocca aperta

Oggi Carlo Verdone, bravissimo attore e regista romano, oltre che eccellente musicista, compie 70 anni e tutte le televisioni lo stanno celebrano come merita, sia intervistandolo sua mandando in onda spezzoni dei suoi film più celebri e più amati.

Anche ”Oggi è un altro giorno” ha ricordato questa data così importante e un giornalista della trasmissione che è andato in giro per Roma per raccogliere le opinioni della gente comune su Verdone ha intervistato tanti romani.

Ad un certo punto, il giornalista ha chiesto ad una signora che era affacciata al balcone cosa ne pensasse di Verodne che compie 70 anni e la signora ha risposto così: “E’ il compleanno di Verdone? E’ sti ca…” .

Serena Bortone è rimasta di sasso ma la sensazione che tutti hanno avuto è che la signora non volesse in alcun modo offendere Carlo Verdone quanto, piuttosto, fargli gli auguri usando il genere proprio del grande attore così come d’altronde le aveva chiesto il giornalista.

Poi, come se non bastasse, il giornalista ha intervistato un’altra signora che ha detto di aver compiuto da poco 70 anni e, scherzando ha proposto a Carlo Verdone di “farlo strano“ proprio come lui chiede a Claudia Gerini nel film “Viaggi di nozze”.

Quindi, quella a cui abbiamo assistito oggi, grazie al compleanno del grandissimo Carlo Verdone, è stata una puntata davvero divertente e frizzante di “Oggi è un altro giorno”

