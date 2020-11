Fabrizio Corona dice di De Martino “vuole solo fare il protagonista”, Stefano De Martino gli risponde sui social e lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona è ormai tornato a far parlare insistentemente di se. E’ stato ospite da Massimo Giletti dove si è commosso fino a non riuscire a trattenere le lacrime quando ha parlato del figlio che, benchè 18enne pare abbia molto bisogno del padre, almeno stando a quanto raccontato dallo stesso Corona.

Fabrizio Corona ospite da Massimo Giletti lo ringrazia e Giletti gli risponde

Massimo Giletti ha avuto come ospite, domenica a “Non è l’Arena”, Fabrizio Corona che, dopo che ha raccontato come sta vivendo in questo periodo e quanta paura ha di tornare in carcere, ha voluto esprimere la sua riconoscenza a Giletti che l’ha ospitato e gli ha detto così: “Ti voglio un bene dell’anima, sei stato l’uomo che più mi è stato vicino in quell’anno. Voglio bene ad Asia Argento e a mia mamma, forse siete le uniche persone che mi siete vicino”.

E Giletti gli ha risposto così: “Io so bene che sei il diavolo per molti ma stare vicino alle persone in difficoltà per me è importante. Poi sbagliato o giusto che sia, anche a me non frega di quello che dicono”. E Corona, tra le lacrime: “Ciao Massimo“.

Corona offende De Martino “Vuole solo essere un protagonista” e De Martino gli risponde sui social a modo suo

Fabrizio Corona, in occasione di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Gente ha parlato della sua ex Belen e del marito Stefano De Martino. Fabrizio Corona ha detto: “Ho sempre sentito che con Belen sarebbe stata una storia a breve termine: io ero preso dal lavoro, lei voleva altro. Ci sentiamo ancora, ogni tanto, e so che adesso con questo nuovo amore è serena. Si amano sinceramente. Lui è un bravo ragazzo, per bene, quello che ci vuole per lei”.

E poi, a proposito di Stefano ha detto: “Non credo ci sarà un ritorno con lui, non è più la persona che Belen ha conosciuto: negli anni si è costruito un personaggio, gli piace essere al centro della scena, fare il protagonista“.

E allora De Martino sui social ha sostituito la sua biografia in modo che ora sembra una risposta a ciò che ha detto Corona di lui: “Napoletano, classe ’89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex.”

I suoi follower sono impazziti.