Che tempo che fa, Fabio Fazio manda la pubblicità e il gesto che fa Arcuri è assurdo, il web si rivolta

Domenica è andato in onda “Che tempo che fa” condotto dal tanto discusso Fabio Fazio. Infatti, in questo periodo in tanti lo stanno attaccando ma lui va dritto per la sua strada.

Ospite in collegamento domenica 15 novembre era il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri che ha chiacchierato con Fabio Fazio sempre indossando la mascherina e dando così un ottimo esempio a tutta la popolazione italiana che, a volte, è un po’ restia ad indossare, sempre e comunque, la mascherina.

Fabio Fazio intervista Domenico Arcuri e quando manda la pubblicità Arcuri fa un gesto inaspettato

Arcuri che era in collegamento con lo studio di Fabio Fazio durante la puntata di “Che tempo che fa” di domenica 15 novembre, aveva la mascherina e l’ha tenuta per tutta la durata dell’intervista.

Però, non appena Fazio ha mandato la pubblicità, Arcuri che pensava di non essere più inquadrato, si è subito tolto la mascherina.

Ma i telespettatori hanno visto la scena, l’hanno fotografata e poi l’hanno pubblicata sui social scatenandosi nei commenti non proprio positivi.

L’attacco ad Arcuri è stato brutale ma nessuno dello staff del commissario all’emergenza Covid ha dato alcuna spiegazione sul gesto di Arcuri né tantomeno lui.

Luciana Littizzetto fa l’imitazione di Giuseppe Conte

Durante la puntata, Luciana Littizzetto ha fatto l’imitazione del premier, Giuseppe Conte ma non ha rivelato chi fosse e ha chiesto a Fazio di indovinare.

E poi ha detto: “Chi sono?” e nel frattempo camminava freneticamente avanti e dietro per lo studio.

E Fazio che non capiva ha detto: “Ma è impazzita?” allora la Littizzetto subito ha spiegato: “Sono Conte”, e Fazio: “Ma è vero! Corre sempre!”.

E poi la Littizzetto: “Non si capisce dove cacchio vada, o qual è l’urgenza? O ha fumato la sigaretta e ha bevuto il caffè e allora sente un’urgenza, o sente una voce dentro che lo manda e lui si incammina…”.

E poi conclude così: “Sembra che abbia tutta questa fretta poi per fare una cosa ci mette 3 mesi. Speriamo che non mettano la cera, sennò con quell’abbrivio lì…”.