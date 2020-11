Alba Parietti prima offende Barbara D’Urso e poi va ospite nei suoi programmi e dice “Vi spiego perché mi sto comportando così”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti è un personaggio molto forte che ha sempre dimostrato di avere le idee chiare e di esporle senza preoccuparsi delle conseguenze.

Ha sempre detto cosa pensava in ogni situazione e , anche se spesso è andata contro corrente, non si è mai pentita. Non ha neppure mai negato di aver fatto uso di chirurgia plastica e, a volte, ha anche detto di essersene pentita. Insomma, una donna forte, schietta e vera come ce ne sono poche. Ultimante ha anche fatto un gesto che è stato apprezzato da tutte le donne. Il figlio, Francesco Oppini è attualmente nella Casa del grande fratello e ha detto parole poco edificanti nei confronti delle donne. Alba Parietti, senza mezze misure, ha pregato la produzione del grande fratello di espellerlo perchè questo è ciò che meritava.

Alba Parietti anni fa ha offeso Barbara D’Urso e ora va ospite nei suoi programmi

Alba Parietti, ultimamente è ospite fissa nei programmi di Barbara D’Urso ma tutti ricordano quando, nel 2017 in occasione di un’intervista rilasciata a Tv Talk la attaccò duramente dicendo: “Per quanto mi riguarda i programmi della d’Urso sono lo scempio della dignità umana. Perché non sono mai sua ospite? Non siamo per niente in buoni rapporti io e lei, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo”.

Alba Parietti spiega cosa le ha fatto cambiare idea

Nonostante certe frasi abbastanza pesanti successivamente fu ospite sua e le due donne ebbero modo di confrontarsi. Al termine del confronto la Parietti disse: “Il nostro è stato un duello e molto bello. Io non sono arretrata di un cm. La d’Urso mi ha asfaltata? In quale vostra fantasia? Dite che faccio figuracce per un gettone presenza, l’invidia rende folli. Io non ho nessuna intenzione di scusarmi e non mi sono scusata.

Non ho leccato il cu** a nessuno e non si trattava di un gettone di presenza. Non sono una questuante né una lecca c. ma una professionista”.

Oggi Alba Parietti ha fatto dietrofront ed è ospite quasi fissa nelle trasmissioni della d’Urso, tanto che una telespettatrice le ha chiesto cosa le ha fatto cambiare opinione: “Cara Alba, se non ricordo male hai dichiarato che le trasmissioni della d’Urso sono programmi spazzatura. Come mai adesso sei diventata ospite fissa nei suoi show?”

E lei ha risposto così: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?”