Ogni Mattina lite furiosa, Adriana Volpe ad Alba Parietti “Ma cosa stai dicendo?” e la Parietti “Come sei banale”

Adriana Volpe alla conduzione di Ogni mattina, non sta vivendo un periodo facile, prima la separazione dal marito che, a quanto riportano i giornali di gossip, li sta facendo, entrambi, soffrire molto e poi i continui attacchi alla trasmissione che non decolla. I dati sono sconfortanti ma Adriana Volpe, recentemente è intervenuta chiedendo di dare loro ancora un po’ di tempo per permettere, alla rete che trasmette , che è giovane di arrivare in tutte le zone di Italia cosa che, al momento, non accade.

Anche Maurizio Costanzo, tempo fa era intervenuto su questo tema a difesa di Adriana Volpe e aveva chiesto un po’ di tempo perché il pubblico si affezionasse al programma.

E poi, qualche giorno fa è stata anche vittima di uno scherzo delle Iene che le ha fatto passare delle brutte ore.

Adriana volpe contro Alba Parietti

Adriana Volpe ha avuto ospite nella sua trasmissione Alba Parietti nello spazio dedicato al gossip.

Si discuteva di Ballando con le stelle e di come la coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fossero rimasti male del quarto posto. Alba Parietti, che in un’edizione ha partecipato come concorrente, ha detto la sua a questo propositi: “Ti sottoponi ad allenamenti estenuanti… non c’è mai tregua … Come tutti i reality, fuori sembra una passeggiata ma è veramente faticoso sia sul piano fisico che sul piano psicologico. Bisogna starci dentro “.

E Adriana Volpe le ha risposto: “Dai stai dicendo delle banalità, mica vi chiedono di operare 5 ore in piedi…andate per divertirvi!” … Tesoro, ma sarà più faticoso magari operare, svegliarsi la mattina, stare otto ore in piedi, operare a cuore aperto, su!” e la Parietti: “Cosa c’entra che sia lavoro? Non diciamo delle banalità, ti prego, ti supplico! Non diciamo cose banali. Questa è una roba populista”.

Adriana Volpe e lo scherzo su Giancarlo Magalli

Le Iene hanno fatto uno scherzo molto cattivo, come è nel loro stile a Adriana Volpe fingendo che la sua cagnolina fosse stata rapita.

La Volpe ha reagito malissimo e poi ha raccontato di essere stata molto male anche nei giorni successivi. Quando, però, è andata in trasmissione da Alessia Marcuzzi, a Le Iene le hanno fatto credere che in studio fosse presente anche Giancarlo Magalli e lei, un po’ stranita ma senza scomporsi molto ha detto: “ ah si ? e dov’è? “ ma anche quello era uno scherzo.