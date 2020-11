I fatti vostri, Giancarlo Magalli fa una battuta su Samantha Togni “Tutto tranne che santa” ma Samantha questa volta non si diverte e reagisce male

0 SHARES Condividi Tweet

I fatti vostri è una trasmissione che tiene compagnia nella fascia del mezzogiorno da tantissimi anni e la gente è affezionata al format e anche alle presenza, sia del conduttore che quelle di contorno perché ogni giorno entrano nelle case e alla fine diventano quasi di famiglia. Il pubblico da casa si è anche abituato all’ironia, a volte dissacrante di Giancarlo Magalli che non si risparmia mai di fare una battuta. Le battute di Magalli, per la maggior parte delle volte, fanno sorridere ma altre volte risultano un pò pesanti come l’ultima che ha fatti all’’indirizzo di Samantha Togni che, di solito, si diverte e sta allo scherzo.

Giancarlo Magalli fa una battuta esagerata su Samanta Togni: “Tutto tranne che santa”

Giancarlo Magalli ha la battuta sempre pronta e, di solito questo piace. Spesso prende di mira la Segneri che un po’ ci sta allo scherzo, un po’ finge di arrabbiarsi e un po’ fa finta di nulla.

Ma l’ultima battuta che Magalli ha fatto a Samantha Togni non ha fatto molto sorridere la diretta interessata che, pare se la sia anche un po’ presa.

Vediamo cosa è accaduto.

Durante la puntata di ieri, si è ricordato in trasmissione che era Santa Caterina e allora Giancarlo Magalli, dopo aver fatto gli auguri a chi porta questo nome ha chiesto a Samantha quando fosse il suo onomastico e quando Samantha ha detto che non c’è una Santa Samantha, Magalli ha detto: “Giustamente: tutto tranne che santa”.

Alla maggior parte degli spettatori è apparso che Samantha Togni non abbia affatto gradito quella battuta , infatti ha fatto finta di non averla sentita e non ha commentato in alcun modo.

Di solito, invece, quando Giancarlo Magalli la prende, bonariamente in giro, lei sta allo scherzo ed è la prima ad essere autoironica. Ma questa volta no, ha preferito glissare e non commentare una frase che è stata un po’ offensiva. La trasmissione, poi, è continuata tranquillamente e chissà se i due, Giancarlo Magalli e Samantha Togni, hanno avuto modo di chiarirsi dietro le quinte.

Giancarlo Magalli scherza anche su massimo Lopez

Massimo Lopez che è stato ospite per tutta la settimana venerdì andrà via e allora Giancarlo Magalli ha detto: “Venerdì ci lascia Massimo Lopez”

La frase è risultata un pò macabra ma tutti hanno riso.