Detto Fatto torna in onda, attacco di Maurizio Costanzo “Mandare in onda un simile siparietto …” e la Guaccero su Instagram scrive …

Ciò che è accaduto durante il programma “Detto fatto” andato in onda qualche settimana fa, è notorio. Un tutorial per insegnare a fare la spesa sui tacchi a spillo e minigonna ha scatenato un putiferio e la dirigenza Rai, nell’immediato, ha deciso di sospendere il programma perché in tanti si sono sentiti offesi. Subito sono arrivate le scuse sui social da parte di Bianca Guaccero oltre all’assunzione di responsabilità, infatti la Guaccero ha scritto così: “Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra. Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo”.

Maurizio Costanzo commenta il tutorial su come fare la spesa

Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti cura una rubrica nella quale i telespettatori gli scrivono, chiedono suoi pareri e chiacchierano con lui. Un telespettatore gli ha chiesto cosa pensasse del siparietto su come fare la spesa in modo sexy andato in onda durante la trasmissione Detto fatto e Maurizio Costanzo, come fa sempre, ha risposto in modo schietto e sincero così: “Mandare in onda un simile siparietto alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stato davvero di cattivo gusto”.

Però, poi, ha anche aggiunto: “Io l’ho trovato stupido. Quanto a sospendere il programma m’è parso un po’ troppo”.

Bianca Guaccero scrive su Instagram che Detto fatto, oggi 9 dicembre, ricomincerà

Appena sospeso nessuno ha saputo dire come la dirigenza Rai aveva intenzione di comportarsi con il programma. C’era chi diceva che non sarebbe più ricominciato, che diceva che Bianca Guaccero non sarebbe stata più le la conduttrice e chi, invece, diceva che presto sarebbe iniziato. Fino a che è stata la stessa Guaccero , ieri 8 dicembre, sui social a scrivere così e a fugare ogni dubbio: “Ci vediamo domani alle 15:15 con @dettofattorai“ e poi ha aggiunto anche parlando direttamente ai suoi follower: “Vi voglio bene ❤️”.

Tutti sono ora in attesa di sapere se Bianca Guaccero questo pomeriggio, in apertura di programma, parlerà della vicenda o si comporterà come se la situazione è ormai conclusa.