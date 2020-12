Carolyn Smith, le parole che le dedica Selvaggia Lucarelli “Sa danzare sulla vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith è una donna strepitosa stando a quello che dicono tutti quelli che la conoscono.

Milly Carlucci, che l’ha voluta fin dalla prima edizione di Ballando con le stelle come presidente di giuria è a lei legatissima e certamente fa la differenza nel programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Ottima ballerina, giudice severo ma giusto, corretta sempre. I concorrenti di Ballando, che di solito hanno da ridire sui giudici, è raro che entrino in conflitto con lei.

Carolyn Smith è, certamente, il valore aggiunto della trasmissione.

Carolyn Smith ha salutato la sua amica Gabriella

Carolyn Smith da diversi anni sta combattendo contro un tumore ma non ha mai mollato e la sua energia, certamente la sta aiutando in questa durissima lotta.

Lei ne parla tranquillamente della sua malattia e il cancro lo definisce “l’intruso”.

Ha spiegato che ne se ne è accorta grazie ai suoi cagnolini che giocando con lei e saltandole sul seno le avevano procurato un dolore terribile che l’aveva spinta a fare dei controlli.

Carloyn Smith è andata in trasmissione a Ballando con le stelle anche senza parrucca nel periodo in cui, per la chemioterapia a cui si è sottoposta, le erano caduti i capelli per dare un messaggio forte a tutte quelle donne che stanno vivendo come lei questa terribile battaglia. Ora i capelli le sono ricresciuti e lei continua a lottare. Qualche mese fa era andata ospite domenica pomeriggio da Francesca Fialdini a “A ruota libera “ dove in collegamento c’era una donna, Gabriella che stava anche lei lottando contro il tumore. Carolyn Smith e Gabriella erano subito entrate in sintonia tanto che hanno continuato a sentirsi anche dopo al trasmissione privatamente fino a che quando, qualche giorno fa Gabriella è morta. E allora, Carolyn Smith le ha dedicato queste parole: “Dal momento in cui ci siamo conosciute, è nata un intesa tra di noi, come se fosse ti conoscessi da anni. Mi sei entrata nel cuore come un missile piena di energia e vita. Come dicono in inglese ‘like 2 peas in a pod’, tale e quale”.

Il figlio di Gabriella, Alessandro che ha avvisato Carolyn Smith della morte della mamma, ha scritto così: “Evidentemente avevi da fare da altre parti mia dolce mammina. Sono sicuro che ovunque sarai porterai gioia e forza a tutte le anime che saranno al tuo fianco… Come facevi qui con noi. È incredibile come la vita possa cambiare così drasticamente. Ci lasci un grande insegnamento ma anche un grande vuoto. E sono sicuro che ci proteggerai come hai sempre fatto, anche da lassù”.

Selvaggia Lucarelli dice di Carolyn Smith: “Sa danzare sulla vita”

Carolyn Smith è andata ospite da Serena Bortone e si è raccontata con tutta la sua forza e con tutte le sue fragilità. Dopo, Selvaggia Lucarelli ha scritto sui social: Carolyn Smith: “Sa danzare sulla vita”.