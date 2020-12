Lory Del Santo lancia una bomba: ” Elisabetta Gregoraci non ha abbandonato il GfVip per il figlio ma perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci ha ormai lasciato la Casa del grande fratello vip perché, a suo dire, non voleva più stare lontano dal figlio e questo pomeriggio sarà ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo a raccontare la sua verità.

Dopo l’’uscita di Elisabetta dalla casa Pierpaolo Petrelli ha dichiarato: «Io da vittima non ci passo. Ora penso solo a me»

Elisabetta Gregoraci è uscita dalla Casa del grande fratello e, sulle prime, il ragazzo che le era stato più vicino, Pierpaolo Petrelli, pareva l’avesse presa molto male questa decisione di Elisabetta.

Ma poi, qualcosa è cambiato tanto che è sembrato a tutti stare addirittura meglio. Vedendo questo cambiamento, Elisabetta dallo studio di Alfonso Signorini gli ha detto: «Io sono felice che tu stia bene, mi hai lasciato un biglietto in cui mi dicevi che ti mancavo e dopo nemmeno due giorni ridi e scherzi».

E lui le ha subito risposto così: «Ora guardo a Pierpaolo, fino all’altro giorno pensavo solo ad Elisabetta, penso solo a me. Ovvio che se fosse nata una storia d’amore la mia reazione sarebbe stata diversa».

A questo punto è intervenuto Tommaso Zorzi che, in tono ironico, ha detto: «Pierpa devi piangere come me e stare male, ti insegno io». E Pierpaolo: «Io da vittima non ci passo, quando eri qui la tua presenza mi condizionava. Però tu non sei stata chiara. Tu eri molto confusa perché quando dicevi siamo amici speciali e poi Alfonso ti chiedeva quanto voglia da 1 a 10 di baciare Pierpaolo dicevi 10.» E Elisabetta di rimando: «Sei l’ultima persona con cui vorrei litigare!»

Lory Del Santo afferma “Elisabetta Gregoraci non ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per il figlio”

Lory Del Santo è andata ospite a Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci e ha dato la sua opinione sulla decisione dell’ex moglie di Briatore di uscire anticipatamente dalla Casa del grande fratello.

Lory Del Santo ha detto così: “È uscita per estremo stress dal Grande Fratello Vip. Ad essere ogni giorno attaccata, continuamente, ti viene uno stress”.

Invece, Elisabetta Gregoraci che questo pomeriggio sarà ospite da Silvia Toffanin nel suo salotto a Verissimo ha detto a proposito del figlio: “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”.

Invece, della reazione di Briatore ha detto: “Briatore mi ha sgridato … Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”.

Infine, su Pierpaolo: “Pierpaolo resterà solo un amico … Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia”.