Mauro Corona, il codice etico della Rai non lo riammette a Cartabianca ma è ospite a Linea Bianca su Rai 1, incredibile caos in Rai

Mauro Corona, ormai si sa, è fuori da Cartabianca, nonostante Bianca Berlinguer abbia fatto di tutto per farlo riammettere. Il direttore di rete, Franco Di Mare, è stato irremovibile e, anche se Striscia la notizia, ha fatto notare come lui per primo abbia offeso, in più occasioni, le donne con battute volgari, palpatine e occhiate equivoche, non è cambiato nulla. Franco Di Mare si è appellato al codice etico che vige all’interno della Rai e ha messo un veto su Mauro Corona che, benchè abbia ammesso di aver offeso Bianca Berlinguer avendola chiamata “gallina” rifiuta l’accusa di aver offeso tutte le donne.

Bianca Berlinguer si è schierata contro Franco Di Mare

Bianca Berlinguer, fin da subito, ha perdonato Mauro Corona e anche se gli ha detto che un episodio simile non deve ripetersi mai più, ha provato in tutti i modi a farlo ritornare in trasmissione da lei.

Ha anche rilasciato varie interviste attaccando, apertamente, Franco Di Mare che per questo è andato anche in Commissione di vigilanza portando il caso della Berlinguer che, nonostante invitata a non parlare male del direttore di rete, ha continuato a dire sempre come la pensa sulla vicenda.

Bianca Berlinguer ha dichiarato: “Assurdo, mi sento sola in Rai … questa vicenda ha dell’assurdo: sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione. Vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile”.

E poi, ancora: “Farò di tutto per far tornare Mauro Corona a Cartabianca”.

Di Mare, alla Berlinguer ha detto: “Quell’uomo non tornerà più nella tua trasmissione, questa offesa non può passare impunita”.

Mauro Corona ospite a “Linea Bianca”, Rai 1

Qualche giorno fa i telespettatori hanno notato un’incongruenza abbastanza grave. Nonostante sia stato detto che il codice etico della Rai non permette a Corona di tornare, Mauro Corona è stato ospite su Rai 1 a Linea Bianca il programma condotto da Massimiliano Ossini.

La Rai è subito intervenuta con la seguente nota: “In merito all’intervista allo scrittore Mauro Corona trasmessa nella puntata di ieri di Linea Bianca, Rai1 si scusa per la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un’espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai”.