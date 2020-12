Heather Parisi sul vaccino anticovid: “Io e la mia famiglia non lo faremo”, sul web si scatena una bufera

0 SHARES Condividi Tweet

E’ tempo di vaccino anticovid e, per chi non sta aspettando altro nella speranza di uscire da questo incubo che si chiama covid e rimpossessarsi della propria vita, della propria socialità e della propria salute, c’è anche chi non ha alcuna intenzione di sottoporsi a tale potenziale cautela perché i tempi di sperimentazione sembrano troppo ridotti per dare la sensazione che sia sicuro.

Tra i tanti che, anche sui social prendono posizione sul vaccino, c’è stata anche Heather Parisi che, senza usare mezzi termini e andando dritta al sodo ha espresso la sua idea: lei e la sua famiglia non si vaccineranno.

Le dichiarazioni di Heather Parisi

Qualche giorno fa, Heather Parisi sui socialha scritto così: «So che in Italia saremo attaccati, ma difendo la mia libertà contro la prevaricazione»

E poi: «Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo … Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno ‘novax’. Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione».

Heather Parisi ha anche voluto aggiungere: «Molti mi hanno chiesto qual è la situazione del vaccino in Cina e a Hong Kong e cosa faremo io e la mia famiglia. In Cina al momento, sono state vaccinate 1 milione di persone (su 1.4 miliardi!). È prevista la vaccinazione di 50 milioni, ma la risposta della gente è molto tiepida per ammissione delle stesse autorità che non stanno forzando la mano».

E, infine ha detto anche: «A Hong Kong sarà disponibile forse a gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale vaccino. Io sono per la libertà vaccinale (cosiddetto consenso informato) che è un diritto riconosciuto in tutto il mondo dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Dichiarazione dell’Unesco, dalla Dichiarazione di Norimberga».

Sui social si scatena una bufera contro Heather Parisi

Heather Parisi, prima di fare queste dichiarazioni, sapeva molto bene che si sarebbe scatenata una bufera sui social e così è stato.

La Parisi, che da nove anni vive a Hong Kong, si è sentita rispondere di tutto sui social e tra chi le ha scritto: “Non ci interessa la tua scelta, sei una no-vax”, chi: “Uno spot folle per i no-vax, vergognati” e c’è anche chi ha usato termini ed espressioni davvero molto colorite per attaccarla.

Anche Beppe Grillo ha scritto sui social a proposito dei vaccini ridicolizzandoli e, dunque, facendo ben capire quale è la sua posizione. Grillo ha scritto così: “Eh i vaccini…io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un’unica siringata”.

“Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano tutte e due; poi verranno coperti dai vaccini americani e inglesi. In ultimo quello italiano che amalgamerà tutto l’insieme, quindi io sarò immune e vi consiglio di fare altrettanto fino al COVID 2045”.