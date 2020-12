Benedetta Rossi, lascia i social e dice: “Devo farlo per amore” e poi torna per spiegare cosa sta facendo lontano dal lavoro, boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Benedetta Rossi è seguitissime e amatissima per il modo in cui sa spiegare come si cucina in modo semplice e ha fatto avvicinare ai fornelli tantissime persone che prima di allora non si erano mai cimentate.

Benedetta Rossi sembra una di famiglia che ti insegna, che ti dà dei consigli e che permette davvero a tutti di riuscire in ricette gustosissime.

Per questo sui social ha tantissimi follower che la consultano ogni volta che viene voglia di mettersi ai fornelli.

Le sue ricette sono innumerevoli e tutte davvero alla portata di tutti.

Il suo lavoro lo condivide, da sempre, con il marito, lei cucina e lui la riprende e il successo è sempre stato garantito.

Ma qualche giorno fa Benedetta ha stupito tutti i suoi follower dicendo che per un po’ ha bisogno di allontanarsi dal lavoro di staccare, per dare spazio alla vita di coppia che, a causa del lavoro, da troppo tempo è trascurata.

Il messaggio di Benedetta Rossi sui social che ha stupito tutti

Benedetta Rossi, qualche giorno fa, ha messo al corrente i suoi follower che per un po’ non sarà piùsui social perché ha bisogno di dedicare del tempo a suo marito. Benedetta ha scritto così: “Sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud. È stato un anno impegnativo un po’ per tutti e anche per me. Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni”.

Poi ha continuato: “Mi dite spesso che non sono cambiata negli anni e che sono la Benedetta di sempre, vi confermo che è così, ma proprio perché non voglio perdere l’entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un po’ la spina. Di spegnere telefono e computer per dedicarmi a me stessa per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, soprattutto ho bisogno di stare un po’ da sola con Marco”.

Infine, ha spiegato: “Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche ‘colleghi di lavoro’. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme. So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve. Vi voglio bene”.

L’annuncio ha decisamente sorpreso i suoi 500mila followers che seguono dall’inizio il suo programma “Fatto in casa da Benedetta”.

Benedetta Rossi dopo l’annuncio torna sui social, il web le regala innumerevoli like

Dopo l’annuncio, che certamente le sarà costato molto, Benedetta qualche giorno dopo, ha postato una foto sui social che la ritrae insieme al marito, Marco Gentili.

I due appaiono felici e rilassati e Benedetta ha scritto così a corredo della foto: “Io, Marco, Cloud e gli Gnomi vi auguriamo un sereno Natale”.