Terremoto in tempo reale, due fortissime scosse in Croazia avvertite a Trieste, si temono molti danni

Un fortissimo terremoto è avvenuto nelle prime ore di oggi in Croazia, la terra ha tremato intensamente per due volte.

La prima scossa, di magnitudo 5.2, è stata registrata alle ore 5.28. La seconda scossa, di magnitudo 4.8, è avvenuta alle 7,49.

L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato nelle vicinanze della città di Zupic nella municipalità di Petrinja a soli 50 chilometri dal centro di Zagabria.

Non si hanno notizie su eventuali conseguenze che il terremoto possa aver provocato nella zona colpita dal sisma ma si temono molti danni.

Le fortissime scosse sono state avvertite anche in Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia. Segnalazioni sono pervenute dalla città di Trieste.

Solo qualche mese fa, a marzo, sempre in Croazia, ci un altro fortissimo terremoto che provocò la morte di due persone.