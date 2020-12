Vita in diretta, Luciana Littizzetto si sfoga con Alberto Matano: “Certa gente …”

0 SHARES Condividi Tweet

Luciana Littizzetto è l’ospite fissa nel programma condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa che va in onda la domenica sera su Rai tre. Lo stile comico di Luciana Littizzetto è dissacrante e, a volte, la terminologia che usa è abbastanza sopra le righe ma questo è il suo stile che, o piace tantissimo o non piace affatto.

La polemica tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara

Qualche giorno fa, Luciana Littizzetto è stata al centro di una lunga polemica per aver preso di mira, durante una puntata di “Che tempo che fa”, una foto della moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara.

Luciana Littizzetto, da sempre dissacrante e pungente, ne ha dette davvero tante sulla foto che ritraeva la bellissima Wanda, completamente nuda in sella al suo cavallo e la Nara , se ne è risentita e ha minacciato di adire le vie legali.

C’è chi si è schierato dalla parte dei Wanda Nara come Selvaggia Lucarelli che ha detto che non si può dire sempre ciò che si vuole e chi, come Elisabetta Canalis, che ha piuttosto sottolineato come la Littizzetto si sia spesso presa gioco anche di lei e a lei questo ha sempre divertito molto.

Anche Maurizio Costanzo è intervenuto sulla questione dalle pagine del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti dove lui cura una rubrica che si occupa di personaggi pubblici e trasmissioni televisive dicendo che Wanda Nara si doveva aspettare certe reazioni facendosi fotografare così.

Luciana Littizzetto, nella puntata successiva alle polemiche, ha elogiato con bellissime parole donne come Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Michele Hunziker, Barbara D’Urso e tante altre che sono le prime a ridere di loro stesse e sottolineando come non è essere sessiste, cosa di cui è stata accusata, prendere in giro bonariamente altre donne.

Luciana Littizzetto ospite da Alberto Matano a Vita in diretta si sfoga

Ieri ospite da Alberto Martano a La vita in diretta, è stata Luciana Littizzetto che ha detto la sua sul covid e, soprattutto, sul vaccino.

Luciana Littizzetto ha detto così: “Sono stupefatta da gente che ancora dice “Io non mi vaccino”.

E poi ha anche aggiunto: “Il vaccino è un regalo meraviglioso che ci fa la vita alla fine dell’anno”.

Mentre, a proposito dei ‘no vax’ ha detto: “Non capisco questa chiusura totale”.