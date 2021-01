Che tempo che fa, cacciato Fabio Fazio conduce Maria De Filippi, le reazioni entusiaste del web

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio, al timone della trasmissione della domenica sera, “Che tempo che fa” divide molto il pubblico a casa. C’è , infatti, chi lo ama molto e lo segue assiduamente e chi, invece, proprio non lo tollera e segue altro, magari Massimo Giletti che va in onda su La7 allo stesso orario con “Non è l’Arena”.

A “Che tempo che fa” c’è poi, come ospite fisso Luciana Littizzetto, che anche in questo caso, o è amata o è odiata perché ha una personalità molto forte e anche molto particolare, che usa un linguaggio certamente di rottura.

A “Che tempo che fa” va ospite Maria De Filippi che caccia fuori dallo studio Fabio Fazio

Ieri a “Che tempo che fa” ospite di Fabio Fazio è andata Maria De Filippi ma, ben presto, la situazione si è capovolta perché la De Filippi. da ospite, è diventata padrona di casa e Fazio è finito fuori dallo studio per rientrare come ospite.

Ma cosa è accaduto.

Fabio Fazio ha intervistato Maria De Filippi che , come al solito, è stata molto generosa e ha detto, a proposito della pandemia: “Cinecittà sembra un ospedale, ad Amici sembrava di essere alle prove generali e non in diretta” e poi, su se stessa ha rivelato: “Ho sempre paura di fare una figuraccia” ma anche: “Mi sono sempre ritenuta fortunata”.

Poi, terminata l’intervista, Maria De Filippi ha invitato Fazio a lasciare lo studio e, con Luciana Littizzetto ha riproposto una sorte di C’è posta per te dove la Littizzetto ha fatto recapitare a Fazio una lettera a dir poco velenosa.

E così Fazio, da padrone di casa, si è ritrovato, con suo grande divertimento e piacere, ospite.

Il web ha apprezzato tantissimo quello spettacolo e l’ironia e la simpatia, almeno in questa occasione, di tutti e tre i personaggi.

Luciana Littizzetto l’attacco a Wanda Nara

Dopo che Wanda Nara aveva pubblicato la foto di se stessa nuda su un cavallo e dopo la presa in giro di Luciana Littizzetto, la Nara aveva minacciato di adire le vie legali accusando la Littizzetto di sessismo. Poi non è saputo più nulla ma la Littizzetto aveva replicato dicendo “Beate le donne che sanno ridere di loro stesse, citando alcune come Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Barbara D’Urso ecc”.