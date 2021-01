Oggi è un altro giorno, Lino Banfi fa un racconto che mette in grande difficoltà Serena Bortone che non sa come fare a rimediare, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, ieri 11 gennaio ha avuto in studio ospite il grandissimo e amatissimo Lino Banfi che si è raccontato da tanti punti di vista.

Le interviste che fa Serena Bortone sono sempre molto belle e gli ospiti si raccontano e si mettono a nudo come se fossero nel salotto di casa senza telecamere, infatti, risultano sempre veri e diretti e questo il pubblico lo apprezza molto.

Ospite Lino Banfi a “Oggi è un altro giorno”

Ieri Lino Banfi, nel salotto di Serena Bortone , ha fatto sorridere ma ha anche molto commosso.

Ha parlato tanto sia di sè stesso, della sua famiglia ma anche del lavoro, quello del passato, quello presente e quello futuro.

Poi ha raccontato a proposito dei suoi faticosi inizi: “Lasciare il seminario era una cosa terribile ” e poi ha fatto una gaffe che ha messo in grande difficoltà Serena Bortone, quando ha detto: “All’inizio facevo l’imitazione solo dei neg***”. Serena Bortone è sembrata visibilmente in grande imbarazzo ma poi ha fatto scivolare la cosa capendo che dietro quell’affermazione non c’era, da parte di Lino Banfi alcuna volontà di offendere nessuno né tantomeno di esternare un’idea razzista.

E così la Bortone ha fatto finta di nulla e non ha sottolineato a Banfi la gaffe in cui è incorso.

Lino Banfi con i suoi racconti fa commuovere

Lino Banfi, durante l’intervista, ha raccontato tantissime cose di sé e ha detto: “ … non mi sono laureato, ma mi sono acculturato a modo mio”.

E poi ha anche parlato della sua amatissima moglie, Lucia e ha raccontato: “In due occasioni importanti della nostra vita lei ha preso una decisione drastica. Da giovane le dissi: ‘Senti, io ti voglio bene, ma se un giorno ci sposiamo io non posso rimanere a Canosa‘. Lei aveva un negozio di parrucchiera, era molto brava. Non pensavo lei fosse pronta a lasciare tutto, ma mi disse: ‘Come va, va’”.

E poi: “La seconda volta fu molto più drastica. Successe quando io volevo mollare tutto per un posto fisso, avevamo troppi debiti. Avevo bruciato il mio baule e i poster del mio spettacolo. La sera prima del colloquio per un posto come usciere in banca, eravamo a letto e non riuscivamo a dormire. Lei, stupendamente innamorata, mi disse: ‘Tanto i debiti ce li avremo sempre, continua a fare il lavoro che ami, non voglio accanto un marito infelice”.

E, ancora, a proposito della moglie: “Non andrò via da questo mondo senza di lei … Quindi fatemi morire con lei” ed è scoppiato in lacrime emozionando tutto lo studio e i telespettatori da casa.