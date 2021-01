Mattino 5, Federica Panicucci attacca l’ospite “ma si rende conto … ?” , in studio nessuno parla più

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5, Federica Paniccucci ospita sempre molto persone , alcune sono famose e amate dal grande pubblico, altre sono persone comuni che portano la loro testimonianza su vicende, in questo periodo, più che altro, sulla pandemia e sulle devastanti conseguenze economiche che ne stanno derivando. Federica Panicucci cerca di essere sempre molto obbiettiva e dà spazio a tutti perché pretende sempre massimo rigore e rispetto e non consente mai ad alcuno dei suoi ospiti di scantonare in alcun modo.

Federica Paniccucci gela la sua ospite: “Non ce la facciamo più”.

Ieri Federica Panicucci, in trasmissione da lei, a Mattino 5 ha ospitato una ristoratrice che si è lamentata delle chiusure dei locali imposte dal governo.

La ristoratrice di Milano, che era in collegamento con lo studio, Mary Marchese ha detto che è in grosse difficoltà economiche e che non riesce più ad arrivare a fine mese e che in queste condizioni non ce la fa più.

A quel punto, Federica Paniccucci ha perso la pazienza e ha detto: “Non ce la facciamo più neanche noi! Ma molti italiani osservano le regole e questo dovrebbe valere un po’ per tutti! Sono scene che fanno discutere, alcune sue dichiarazioni sono un po’ forti”.

E poi ha aggiunto: “Se nel suo locale ci fosse stato un positivo sarebbe potuto sorgere un focolaio. Basta un colpo di tosse. Lei mette anche a repentaglio la salute di tutti”.

Federica Panicucci sbaglia il nome dell’ospite che si vendica

Qualche giorno fa Federica Paniccucci ha ospitato in collegamento, a Mattino Cinque Franco Becchio, un imprenditore di Sestriere (Torino) per parlare delle difficoltà che la sua categoria sta attraversando.

Federica Panicucci ha, però, sbagliato il nome dell’ospite che pare si sia molto risentito e allora, la Paniccucci, per rimediare, gli ha detto: “Scusi, scusi. Ho sbagliato il nome. Le chiedo scusa. Guardi che se vuole ritornare ed intervenire, noi la ospitiamo molto volentieri, eh Vecchio. La saluto, Vecchio.”

E lui di rimando sbagliano volutamente il nome della Paniccucci ha detto: “Arrivederci, Alessandra. Buon lavoro!”.

Federica Panicucci, qualche giorno fa, si è scontrata anche con Arianna David che, nel suo ruolo di opinionista, stava difendendo Samantha De Grenet e stava attaccando Antonella Elia ma, quando ha detto che i modi della Elia a lei fanno paura, la Paniccucci l’ha invitata a non esagerare.