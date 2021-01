Amici, Rudy Zerbi affondo durissimo ad Anna Pettinelli e ad Arisa “siete due …” cosa c’è dietro queste liti

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, quest’anno è davvero molto litigioso e i professori non temono di destabilizzare i propri alunni con tutte queste liti tra di loro e non riescono proprio ad andare d’accordo. Per la danza c’è la maestra Celentano che battibecca molto spesso con Lorella Cuccarini, per il canto ci sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa che non smettono di litigare.

Rudy contro Anna Pettinelli e Arisa

Rudy Zerbi ripete sempre in ogni puntata che le altre due maestre, Anna Pettinelli e Arisa sono troppo buone con gli allievi e questo ai ragazzi non aiuta affatto.

Rudy ha detto: “ … Buonismo che io trovo veramente stucchevole e che sta caratterizzando una parte del programma“

E poi, dopo la proposta di Rudy di fare una classifica di tre ragazzi e l’ultimo deve essere escluso, Arianna si è mostrata molta agitata e allora è intervenuta la De Filippi che ha detto: “La proposta valeva solo per Leonardo, voi fate riferimento ai vostri insegnanti” ma Arianna ha controbattuto: “Sì lo so, ma la situazione pesa”.

A quel punto è intervenuto Rudy che le nha detto: “Doveva pesarti quando non studiavi, quando invece di andare a lavorare stavi a casa. Doveva pesarti allora, non adesso”.

E Arianna: “Ho affrontato e superato tre sfide quindi non penso di aver fatto così tanto schifo”.

Dopo che si è esibita, Arisa ha commentato così: “Questa ragazza mi appassiona, mi emoziona, ci sono dei motivi per i quali qualche volta dorme un po’ di più ed è più stanca degli altri e quindi io voglio accompagnarla in questo sogno”.

Ma Zerby durissimo ha controbattuto: “Non le ridarei la felpa anche perché ha fatto un’esibizione mediocre”.

Ma Arisa: “Quando dici che non possiamo insegnare canto, parla per te perché io posso insegnare canto e posso capire la potenza di una voce”.

E Rudy: “Non siamo qui per fare i vocal coach … Con questo buonismo non sapere il male che state facendo a questi ragazzi … Sono stanco di questo buonismo come se esistessero le suffragette delle felpe quando fuori da qui ci sono persone che sicuramente meritano di più. Penso che sia mio dovere dire che se Leonardo sarà ultimo in questa classifica lo eliminerò perché loro sono buoniste e vorrei che anche loro facciano la stessa cosa con Arianna ed Evandro. Se Leonardo sarà penultimo, valuterò un’altra soluzione perché non voglio far passare il messaggio di essere l’unico che capisce”.

Cosa c’è dietro le liti tra i professori

Sulle liti tra i professori ad Amici è intervenuto Alessandro Cecchi Paone che ha detto: “Il confronto tra i due fa spettacolo e dunque funziona. In più ripropone una disputa pedagogica vecchia quanto il mondo: meglio educare incoraggiando o svalutando gli allievi? … ritengo che questa sia una ricchezza per il programma”.