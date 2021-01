Grande Fratello Vip, un’ex concorrente prima della diretta beve molto e la produzione non la vuole più in studio, di chi si tratta

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande Fratello vip, quest’anno ne stanno succedendo davvero di tutti i colori, dentro e fuori la casa più spiata d’Italia.

E’ delle ultime ore un’indiscrezione che se venisse confermata svelerebbe un vizio, quello del bere, di un’ex concorrente della casa che ogni puntata è in studio e che, se continua a tenere questo atteggiamento, la produzione sta pensando di mandarla via.

Un’ex concorrente beve molto prima della diretta

In queste ore sta girando un’indiscrezione, abbastanza pesante su un’ex concorrente della Casa del grande fratello vip. Vediamo di che si tratta.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, che scrive su Chi e che è molto vicino al collega Alfonso Signorini ha lanciato una bomba: un’ex concorrente della casa del grande fratello, prima della diretta beve molto vino e ascolta tanta musica rap, la produzione si è stancata di questo atteggiamento e ha deciso che, se continuerà a tenerlo, la manderà via e non le permetterà più di entrare nello studio per la diretta.

Il nome di questa ex concorrente non è stato fatto ma dagli indizi è come se fosse stato fatto: “È una molto rock”, si siede spesso in seconda fila e spess è pettinata con le treccine.

La produzione, stanca di questo atteggiamento, le ha dato un ultimatum: o smette di bere o non può andare più in studio per le dirette.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stanno pensando di uscire

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono un po’ in crisi e stanno pensando di uscire dalla Casa del grande fratello, infatti hanno detto: “Forse ci hanno richiesto un po’ troppo”

Rosalinda Cannavò ha detto a Stefania Orlando: “Tu lo sai di Tommaso no? Che vuole andare! Io spero di no” e la Orlando, di rimando le ha risposto: “Non devi dire niente a me, perché anche io”.

Poi Stefania Orlando è andata da Tommaso che gli ha detto “Ne vuoi ancora parlare?” e la Orlando ha risposto: “No, non voglio parlarne, ma a quanto ho capito dobbiamo aspettare l’8″.

Poi Stefania ha aggiunto: “Il fatto è che uno crede di non avere più nulla da dire e da dare. Di che cosa possiamo parlare? Ho chiesto a Rosalinda di dirmi qualcosa di lei che ancora non so, ma ci siamo raccontate già tutto. E il sentimento di chi sta qui da tempo è comune”.

E, infine, ha detto: “Siamo entrati con l’idea di stare tre mesi, noi siamo dei computer, delle macchine, ci settiamo. Forse ci hanno richiesto un po’ troppo”.