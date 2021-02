Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini fuori di sé contro Pupo “non posso tollerare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello vip non smette di far discutere e, sarà perché questa edizione sta durando più delle altre, ma le cose che stanno accadendo all’interno della casa più spiata d’Italia sono davvero tantissime e, spesso, anche sgradevoli. Nonostante la produzione cerchi ogni volta che accade qualcosa di spiacevole di porre rimedio anche squalificando chi si è reso responsabile di atteggiamenti o esternazioni non in linea con il programma, gli inquilini continuano a fare un po’ ciò che a loro pare incuranti delle conseguenze. E questo può dipendere solo da due motivi, o restare o usciere è diventato indifferente o, stando all’interno della casa sfuggono certe dinamiche che fuori sono ritenute gravi.

Alfonso Signorini rimprovera molto infastidito Pupo per ciò che ha detto

Ieri sera, ad un certo punto della trasmissione, Alfonso Signorini ha comunicato che sarebbe stato il pubblico da casa a decidere se Alda D’Eusanio, dopo la frase razzista pronunciata in settimana, dopo solo poche ore dal suo ingresso, sarebbe dovuta essere eliminata oppure no. A quel punto ha preso la parola Pupo che ha detto: “Io l’avrei salvata subito. Anche gli altri andavano salvati”.

La replica seccata di Alfonso Signorini e di Antonella Elia

Ma Alfonso Signorini, molto seccato per quelle parole e non mascherando la sua disapprovazione, ha controbattuto così: “Non sono d’accordo con te. Espressioni blasfeme, incitazioni alla violenza: queste non si possono tollerare e sono ben felice che le persone che si sono rese protagoniste di queste pagine orrende siano state mandate a casa”.

A quel punto anche Antonella Elia ha voluto prendere la parola e, anche lei contro Pupo , ha detto: “Non capisco come una persona così colta faccia commenti di questo tipo”.

Ora c’è da attendere la reazione di Stefano Bettarini che, eliminato a sua volta per avere pronunciato, a dire della produzione una frase blasfema ma a adire dello stesso Bettarini un intercalare toscano, da quando è stato squalificato dal gioco è sempre stato molto attivo sui social attaccando, senza mezzi termini e la produzione e Alfonso Signorini e gongolando ogni volta che gli ascolti della trasmissione erano più bassi di quelli della concorrenza. E’ intervenuto anche a proposito dell’inizio del programma di Rai 1 Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci che va in onda il venerdì sera in concorrenza con Il grande fratello vip e ha augurato alla Carlucci di vincere la sfida.