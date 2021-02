GF Vip, Salvo Veneziano gela il web: “Tutti hanno paura di Alfonso Signorini” e spiega il perché …

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello vip, quest’anno, sta tenendo con il fiato sospeso perché, ad ogni puntata se ne inventano una.

Oltre alla circostanza che i concorrenti, da soli riescono molto spesso a dare forti argomenti su cui discutere.

Chi guarda dal divano, spesso, non approva ciò che accade nella casa e commenta sul web così come commenta chi, per vari motivi, il grande fratello lo conosce bene.

Salvo Veneziano, ex concorrente de Il grande fratello spara a zero su Alfonso Signorini

Salvo Veneziano, uno dei concorrenti della prima edizione de Il grande fratello, segue molto questa edizione e commenta tantissimo.

Dopo l’ultima puntata ha scritto così: “Hanno paura di Alfonso Signorini”.

Salvo Veneziano, oltre a commentare tantissimo, praticamente ogni giorno ciò che accade all’interno della casa, ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv, in occasione della quale ha detto: “Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione”.

Invece, su Dayane Mello ha detto: “Ha raccontato che sua madre faceva la prostituta e, invece di essere rimproverata, è stata santificata. Due pesi e due misure”.

Non è stato risparmiato neppure Pierpaolo Pretelli, infatti, su di lui Salvo Veneziano ha detto: “Ha fatto ridere mezza Italia. Ha due cervelli. Uno in testa e uno in mezzo alle gambe, e con il secondo ragiona più spesso”.

Alfonso Signorini frase choc su Elisabetta Gregoraci: “Quando torni a casa picchiala, lei sa perché”

Alfonso Signorini, questa volta, ha davvero esagerato tanto che sul web invocano il suo licenziamento.

Vediamo cosa è accaduto.

Alfonso Signorini, recitando un vecchio proverbio cinese si è rivolto a Flavio Briatore e, a proposto di Elisabetta Gregoraci gli ha detto: “Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì”.

E poi ha anche aggiunto: “Adesso si aprono tutte le cateratte sulla violenza sulle donne, ormai non si può dire più niente, neanche un proverbio cinese”.

Come se non bastasse, ha anche detto alla Gregoraci: “Elisabetta ma non ti senti una mer***cia?”.

E lei di rimando: “No, amore assolutamente no, perché non ho fatto nulla di male”.

Dall’espressione del volto della Gregoraci è stato evidente a tutti che le ha dato profondamente fastidio il proverbio cinese recitato da Signorini ed adattato a lei.