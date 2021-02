Maurizio Costanzo va diretto su Orietta Berti a Sanremo 2021: “Dubito che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo 2021 sta per iniziare e, nonostante il covid, tutte le restrizione che dovranno necessariamente essere adottate e tutte le polemiche che ci sono ogni anno e che quest’anno hanno riguardato soprattutto l’organizzazione in tempo di pandemia, Amadeus è pronto, carico ed entusiasta. E, se sono girate voci sulla sua volontà o meglio, minaccia di non condurre più Sanremo perchè il teatro Ariston non potrà ospitare il pubblico in sala, ora la situazione si è calmata, tutto è tornato al proprio posto e tutto inizierà e partirà e, con molta probabilità andrà nel migliore dei modi.

Le polemiche sul Festival

Amadeus, in conferenza stampa, ha categoricamente smentito di aver pensato, anche solo per un attimo, di non presentare più il Festival perchè non è possibile avere il pubblico in sala. Non ha negato che la cosa gli dispiace e anche molto ma, nello stesso tempo, mai ha pensato di lasciare a metà il tutto. Invece, i giornali parlavano sia di questa sua minaccia che del sostituto che l’avrebbe rimpiazzato e cioè Alberto Matano.

Ma niente di tutto questo è accaduto e Amadeus è rimasto alla conduzione nel suo doppio ruolo anche di direttore artistico della kermesse musicale più importante d’Italia.

Altre polemiche hanno riguardato la scelta di Amadeus di far presentare alla moglie Giovanna Civitillo il Primafestival.

E lui, in conferenza stampa, ha detto che l’Italia è un paese strano, si meraviglia se viene agevolata una moglie ma non l’amante. Con questa battuta efficace ha messo tutti a tacere.

Maurizio Costanzo si esprime sulla partecipazione di Orietta Berti al Festival 2021

Maurizio Costanzo, sulla rubrica che cura sulle pagine del settimanale Chi ha parlato della partecipazione di Orietta Berti al Festival di Sanremo e a chi gli chiedeva una sua opinione ha risposto così: “Dubito che questo sarà l’ultimo Sanremo sul cui palco canterà. E non scherzo”.

E poi ha aggiunto che, secondo lui, Orietta Berti: “ è la cantante più popolare che io abbia mai conosciuto”.

Orietta Berti qualche tempo fa era stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e aveva raccontato di sentirsi pronta per andare al Festival, e aveva detto: “Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda”.

E poi, a proposto di come si vestirà sul paco ha dichiarato: “Non lo so ancora, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria”.

Poi Orietta Berti aveva anche parlato delle condizioni di salute del marito Osvaldo colpito dal covid e aveva detto: “Non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me”.