Belen incinta, Stefano De Martino posta una foto mentre è a casa e il web si accorge di quanto sia triste

Belen è incinta e ormai è stata lei stessa a dichiararlo, dunque, non ci sono più dubbi.

Dopo tante indiscrezioni, tanti rumors finalmente, lei stessa lo ha gridato al mondo intero dicendo pure di credere che sia una bambina e di essere al settimo cielo.

Dopo che Belen ha ufficializzato la notizia della gravidanza ,Chiara Ferragni le ha fatto gli auguri sui social e lei ha risposto subito

Belen ha rilasciato una lunga intervista, insieme al suo compagno Antonino Spinalbanese, al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini in occasione della quale ha ammesso che è incinta da ben 5 mesi ed è felicissima. Ha detto che ama profondamente il suo fidanzato, che lo trova bellissimo e che il suo volto l’ha colpita immediatamente. Ha anche detto che è un uomo gentile e che lei ha proprio bisogno di questo in questo momento. Che non le interessa l’uomo ricco e potente perché lei nel miglior albergo del mondo può andarci con i suoi soldi e non ha bisogno di nessuno che la mantenga. Ha, però anche detto che per lei la fine del suo matrimonio è stato un grande fallimento e che avere due figli da due uomini diversi non è una cosa che è stata facile da accettare. Lei avrebbe voluto che il suo matrimonio fosse durato per tutta la vita. In ogni caso è felicissima e crede di aspettare una bambina.

Chiara Ferragni le ha scritto un post sui social: «Congratulazioni, baci» e Belen di rimando ha risposto: «Sei tu meravigliosa, grazie».

A farle gli auguri tra i tanti personaggi famosi anche Caterina Balivo e Francesco Arca.

Stefano De Martino posta una foto mentre è a casa e il web commenta

Stefano De Martino, pare, non abbia preso benissimo la notizia della gravidanza della sua ex moglie ma non ha commentato in alcun modo.

Però ieri ha postato una sua foto mentre è a casa e i commenti che sono stati fatti sono andati tutti nella stessa direzione “hai gli occhi tristi, si vede che stai soffrendo”.

E tutti credono che la sua tristezza che così evidente dipenda dalla proprio dalla gravidanza di Belen e dalla sensazione che questa volta l’ha persa definitivamente. Qualcuno in comento alla foto gli ha scritto: «Ti auguro di essere felice e di diventare presto di nuovo papà anche tu”.