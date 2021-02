Fiction Lolita Lobosco, tutti incantati da Bari, ma il web critica aspramente la recitazione di Luisa Ranieri, dialetto barese troppo più pronunciato

0 SHARES Condividi Tweet

Una Bari da mille e una notte quella apparsa nella fiction andata ieri in onda in prima serata su Rai 1. Il vicequestore Lolita Lobosco non ha entusiasmato i baresi per il suo dialetto troppo pronunciato e diverso da quello parlato solitamente nel capoluogo pugliese.

Anche la trama della prima puntata della fiction non è stata molto entusiasmante e forse anche troppo scontata.

A entusiasmare tutti sono state le immagini di Bari. Il suo lungomare, i vicoli di Bari Vecchia, La Muraglia, sono posti unici assolutamente da visitare.

Alcuni commenti sono stesi i seguenti: “ma il regista stando a Bari non si è accorto che non parliamo così?

prendete una splendida città come Bari, una attrice bella, qualche attore napoletano, qualche attore alle prime armi e fate una fiction inguardabile”.