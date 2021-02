Ogni Mattina, Paolo Conticini fa una rivelazione inaspettata “Io e Veronica Pivetti ci siamo amati veramente”, Adriana Volpe resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi è andata in onda un’altra puntata di Ogni mattina, la trasmissione condotta da Adriana Volpe che va in onda dal lunedì al venerdì su Tv8, che anche se non riscuote un totale successo di pubblico, infatti gli ascolti non sono altissimi, piace ed è seguita.

Gli ospiti di Adriana Volpe, insieme agli opinionisti, convincono i telespettatori a casa e di solito, tranne poche eccezioni, si lasciano andare ad interviste vere e dirette ringraziando Adriana Volpe di averli messi a proprio agio.

Paolo Conticini racconta il suo rapporto con Veronica Pivetti e dice: “Ci siamo amati veramente”

Ieri ospite da Adriana Volpe è andato Paolo Conticini, volto amatissimo che, da quando ha partecipato a “Ballando con le stelle” si è fatto ancora di più amare dal grande pubblico.

Paolo Conticini, a proposito della fiction famosissima e seguitissima “Provaci ancora, prof.” accanto a Veronica Pivetti ha detto: “Con Veronica ho riscontrato un feeling pazzesco fin da quando ci siamo incontrati…Quando eravamo in scena ci siamo amati veramente, un alchimia e una complicità che poche volte succede”.

Paolo Conticini ha, però, voluto anche specificare che si trattava di una sintonia puramente amicale e professionale perché è innamorata della moglie Giada, ormai da 26 anni.

Paolo Conticini racconta i suoi momenei difficili

Paolo Conticini, ha raccontato ad Adriana Volpe che ha intrapreso la carriera di attore contro ntutto e tutti, infatti, il padre era assolutamente contrario e ha rivelato: “A tornare indietro non so se l’avrei ripercorsa sta strada, mio padre aveva ragione, ho avuto momenti difficili”.

Poi Paolo Conticini è tornato anche sull’argomento Ballando con le stelle e sul malinteso che c’è stato tra lui e Raimondo Todaro che li ha portati a battibeccare sui social e ha detto che si é trattato di un: “Fraintendimento totale”.

Era accaduto che Paolo Conticini aveva detto che loro il secondo posto se lo erano guadagnato a prescindere dal gossip e Todaro si era sentito tirare in causa rispondendo che ciò che era stato detto su di lui ed Elisa Isoardi era stato tutto costruito dai giornali e che loro mai avevano alimentato le voci di una presunta storia d’amore.

In ogni caso ha anche detto che ormai tutto è stato superato e che lui con Raimondo Todaro spesso si sente perché sono diventati amici.