Sanremo 2021, cantanti in gara una furia contro Fiorello e Amadeus: “Ma Amadeus ne sa di musica …”

Il Festival di Sanremo ha acceso i riflettori su di sé per questa settimana e domani, sabato 6 marzo andrà in onda l’ultima serata. Il bilancio non sarà dei migliori perchè è stata un’edizione faticosissima, segnata da un cammino irto di spine che ha visto i due conduttori, Amadeus e Fiorello alternare momenti di grande tensione, crolli emotivi e grinta e passione per il loro lavoro. Anche loro, nonostante siano due grandissimi professionisti, hanno risentito della situazione difficile e la parte di loro che fanno vedere al pubblico non è certo quella che dimostrano quando stanno soli e si confrontano su una prova, quella di condurre quest’anno Sanremo, che forse rimarrà una delle più difficili della loro carriera.

I Maneskin sui social attaccano senza pietà Amadeus e Fiorello

I Maneskin sono in gara a Sanremo ma sui social si stanno scatenando sia contro i due conduttori Fiorello e Amadeus sia contro chiunque gli capiti a tiro.

Infatti, sulle loro pagine social si legge, rivolto a Fiorello e ad Amadeus: “ Ieri sera parlavano di …, stasera si salutano con il …”.

Già prima che iniziasse Sanremo avevano fatto parlare di loro perché sembrava ci fosse una caso di assonanza della loro canzone “Zitti e buoni” con “F.D.T.” di Anthony Laszlo del 2015.

In seguito, per fortuna, il perito musicale ha fatto sapere che: “Abbiamo effettuato la perizia non c’è nessun plagio”.

Poi, risolto questo problema, dalla loro pagina hanno iniziato ad attaccare la giuria demoscopica “composta da un campione di 300 persone, abituali fruitori di musica che per una volta nella vita avranno il potere assoluto sui concorrenti di Sanremo, che je possino”. Poi hanno avuto da ridire sui palloncini che per una serata hanno occupato le poltrone dell’Ariston e hanno scritto così: “Quei palloncini a forma di spettatore possono essere utili: chi riesce a farli esplodere durante l’esibizione vince Sanremo. Amadeus presto fai modificare il regolamento”.

E poi anche contro Fiorello: “I palloncini dovevamo scoppiarli con un acuto di Damiano stai fermo con quelle manacce ma porca miseria vai un po’ a elencare i nomi delle dita dei piedi” e contro Amadeus: “Ma Amadeus si chiama Amadeus come Mozart, perché è una specie di dedica? Ne sa di musica classica?”.

Non hanno neppure risparmiato Laura Pausini: “A babbo di Laura Pausini: ma restituisci i premi a tua figlia e comprati dei soprammobili come tutte le persone normali”.

La spiegazione di tutto quello che hanno scritto

Sulle prime, a leggere tutto quello che stavano scrivendo, in tanti hanno pensato che il loro profilo fosse stato hackerato ma poi il caso è stato risolto.

Il team social che cura il gruppo ha finalmente scritto così a chiarimento di tutto: “Buonasera, come sapete i Maneskin sono impegnati a #Sanremo2021. Nel frattempo hanno affidato questo profilo Twitter a @Dio (seguito da quasi 900mila follower o ‘fedeli’ di Twitter) che ricambierà il loro gesto di buona fede combinando grandi casini, come da tradizione rock. Su, al lavoro”.