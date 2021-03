Sanremo 2021, cantante pugliese arrestato, si esibiva senza mascherina, ai poliziotti “Voi siete la legge, io sono una leggenda”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ finita male l’avventura sanremese di Piero Epifani, nome d’arte Piero Venery, cantante di Manduria, diventato famoso nel suo paese per essere il leader del gruppo White Queen.

Il cantante è stato fermato a Sanremo nel pomeriggio di ieri dalla Polizia, perché si stava esibendo fuori al teatro Ariston senza mascherina.

Il cantante pugliese era già stato multato due volte dalla Polizia locale per aver violato le norme anticovid.

Pietro Epifani è diventato anche famoso per essere un fan di Freddie Mercury e per aver dichiarato più volte, di essere la sua incarnazione.

Il cantante pugliese, prima di essere arrestato, era stato intervistato da Red Ronnie. Pietro Venery a Red Ronnie aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sto soffrendo più di qualunque artista perché ho già rinunciato alla mia identità diventando Freddie Mercury».

Ai poliziotti che lo hanno fermato Venery ha voluto sottolineare che «Voi rappresentate la legge, io la leggenda»,

Il cantante pugliese aveva rivelato a Red Ronnie che per la crisi del settore aveva pensato al suicidio e che è stato lo spirito di Freddie Mercury a salvarlo.

Piero Epifani nel 2014 era finito nel mirino della guardia di finanza per aver evaso 800 mila euro per tasse non pagate.