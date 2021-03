Sanremo 2021, Fiorello nella bufera, fa una battutaccia a Vittoria Ceretti e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, come ogni sera da martedì, Amadeus e Fiorello, dal palco dell’Ariston hanno provato a dare il meglio di loro stessi prendendosi in giro e prendendo in giro come sanno fare solo loro. Il risultato non è stato quello che avrebbe potuto essere in una situazione di normalità che ormai è un ricordo lontano per tutti. La gente è stanca, triste, insoddisfatta, sofferente e preoccupata e, anche se a tutti fa piacere sorridere e distrarsi, in questo momento storico appare molto faticoso.

Ma Fiorello e Amadeus sono due grandissimi professionisti e sanno come fare, anche a costo di crolli emotivi personali, a fare spettacolo. Anche se qualche scivolone, comunque, lo commettono.

Fiorello dice a Vittoria Ceretti: «Sei magretta», la reazione della modella e del web

Ieri sera c’è stato qualche momento di grande imbarazzo sul palco dell’Ariston che poi si è riflettuto anche sui social.

Quando è scesa dalle scale la modella che sfila in tutto il mondo, Vittoria Ceretta, Fiorello l’ha accolta dicendole: “Tu sei bella magretta eh?” e la Ceretti, visibilmente imbarazzata gli ha, però, risposto: “Bah però un po’ di formette ce le ho”. A questa battuta di Fiorello, oggettivamente infelice, il popolo del web si è scatenato.

Qualcuno ha commentato: «Che momento imbarazzante» accusando Fiorello di aver fatto uso dei soliti e antipatici stereotipi.

La lunga serata del Festival

Ieri è stata la serata delle cover e dei duetti mentre, accanto ad Amadeus e a Fiorello sul palco, ci sono stati, in un modo alternato, Vittoria Ceretti, Zlatan Ibrahimovic (in un momento assieme a Sinisa Mihajlovic), Emma e Monica Guerritore con Achille Lauro.

I primi ad esibirsi, invece, come ospiti sono stati i Negramaro.

Poi, sul palco anche Donatella Rettore con una meravigliosa “Splendido Splendente”.

Quando poi si sono esibiti Francesca Michielin e Fedez, ha fatto scalpore, ha stupito, ha meravigliato ed è piaciuto il gesto della Michielin che ha regalato a Fedez i fiori che Amadeus aveva donato a lei.

Poi, sul palco, anche Sinisa Mihajlovic che ha raccontato la sua malattia, la leucemia, per fortuna superata: “Non pensavo potesse succedermi e da un giorno all’altro mi ha cambiata la vita. Per due o tre giorni subito il colpo poi sono tornato a pensare positivo”.

Poi, dopo una lunga assenza arriva Fiorello che dice, tra il serio e lo scherzoso ad Amadeus: “Non ero previsto …Ti sei scordato di me?! Mi sono messo in prima fila, ho detto ‘Mi chiamerà’. Ho sentito tutte le canzoni da solo, in platea, per farmi notare. Ti sono bastate due cover e due duetti per dimenticarti di me. Questo è tutto vero, sappiatelo, e lui lo sa”.