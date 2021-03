Festival di Sanremo 2021, Fiorello momento di tensione sul palco con Amadeus “Io in scaletta a quell’ora? …”

0 SHARES Condividi Tweet

Festival di Sanremo 2021, è andata in scena la terza puntata ieri sera e come sempre si è rivelata un grande successo. È stata la serata delle cover, puntata in cui si sono esibiti tutti i concorrenti in gara. Proprio per questo motivo, per motivi di tempo, la gara è andata veloce. C’è stato anche un momento molto emozionante, in cui è andato in scena un omaggio a Lucio Dalla, che proprio nella giornata di ieri, 4 marzo 2021, avrebbe compiuto gli anni. Ad omaggiare il grande Lucio, ancora vivo nella mente e nel cuore di tutti noi, i Negramaro che si sono esibiti sul palco dell’Ariston cantando alcuni dei più grandi successi dell’artista. Ad ogni modo, prima di lasciare il palco al noto gruppo, sembra che ci sia stato un siparietto molto simpatico tra Amadeus e Fiorello. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo 2021, simpatico siparietto tra Amadeus e Fiorello

Come abbiamo anticipato, per via del fatto che si sono dovuti esibire tutti i concorrenti in gara, si è andati molto veloci. Ad un certo punto della serata, però, il noto showman, rivolgendosi ad Amadeus avrebbe detto “Finiremo tardissimo, io mi sono visto in scaletta alle 2.05.. cosa potrò mai dire a quell’ora?”. Amadeus sembra abbia risposto con una grassa risata, così come spesso accade quando interviene Fiorello. In seguito alle proteste, poi, lo showman avrebbe aggiunto “Tutto ciò è bello”. Subito dopo sul palco dell’Ariston sono saliti i Negramaro che hanno omaggiato il grande Lucio.

Fiorello ironizza sul palco dell’Ariston

La notizia del giorno è stata certamente le dimissioni del segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Fiorello non ha perso occasione per ironizzare su quanto accaduto. “Non voglio fare un monologo comico perché sono affranto. Non sai che è successo oggi? Io mi ero limitato a fare due battutine su Zingaretti e lui che fa? Si è dimesso. Ma si può essere così suscettibili?”. Queste le parole di Fiorello, che hanno divertito i presenti ed anche tanto i telespettatori a casa. Poi, il braccio destro di Fiorello avrebbe aggiunto “Io mi sento in colpa“, ovviamente scherzando e facendo riferimento alla battuta della prima serata.

I dati auditel

Si dice che questa edizione sia stata seguita, almeno fino ad oggi, da un numero minore di telespettatori rispetto allo scorso anno. Nello specifico, la terza puntata della 71esima edizione del Festival è stata vista nella prima parte da circa 10.596.000 telespettatori, con il 42,4% di share. La seconda parte è stata vista da 4.369.000 spettatori con uno share del 50,6%.