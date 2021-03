Vita in diretta, Guillermo Mariotto durissimo contro Laura Pausini, Matano fuori di sè lo interrompe e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Pausini è stata ospite nel corso della seconda puntata del Festival di Sanremo e la sua ospitata era tanto attesa da milioni di italiani. La sua esibizione sul palco dell’Ariston è stata molto emozionate per lei, ma anche per milioni di telespettatori che sono rimasti incollati davanti alla tv ad ascoltarla ed ammirarla. Sembra che però qualcuno non sia rimasto poi così tanto soddisfatto e abbia in qualche modo criticato Laura. Ma di chi si tratta? Lo abbiamo visto in giuria a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci ed anche in quell’occasione non è stato poi così tanto clemente con i concorrenti in gara. Stiamo parlando di Guillermo Mariotto. Ma cosa non è piaciuto a quest’ultimo di Laura Pausini?

Laura Pausini ospite al Festival di Sanremo, Guillermo Mariotto non approva

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella seconda serata del festival è salita sul palco dell’Ariston la grande Laura Pausini, in veste di ospite. La sua esibizione è stata davvero molto emozionante e milioni di Italiani sono rimasti incollati davanti alla TV, per tutto il tempo. Guillermo Mariotto però a quanto pare sembra essere stato piuttosto duro e abbia in qualche modo criticato Laura Pausini. Sembra che intervenuto a La vita in diretta pop di oggi, lo stilista sia stato interrogato sull’abbigliamento di Laura Pausini nel corso della sua ospitata al Festival di Sanremo e pare che si sia espresso in modo piuttosto duro e Severo.

Lo stilista contro Laura

Lo stilista sembra che non sia stato proprio clemente con l’artista, scatenando in qualche modo anche la reazione del conduttore, oltre che di diversi presenti in studio. Ad un certo punto, Alberto Matano sarebbe intervenuto per dissociarsi assolutamente dalle affermazioni dello stilista. “Mi dissocio assolutamente, perché io ho trovato la performance incredibile”. Sono state queste le parole di Alberto Matano.

Dove c’è Mariotto c’è spettacolo

Va sottolineato però il fatto che Gullielmo Mariotto si è espresso soltanto sull’abbigliamento di Laura e non certamente sull’esibizione musicale. Sembra ormai essere una certezza il fatto che quando c’è Mariotto, c’è sempre qualche sorta di polemica e ovviamente spettacolo. “Mariotto non cominciare così“, avrebbe detto il conduttore il quale poco prima però, sembra avesse in qualche modo sottolineato il fatto che lo stilista fosse particolarmente tranquillo. “Sei molto più tranquillo, cos’è successo? Sei buonissimo“, aveva detto Matano rivolgendosi a Mariotto. È bastato poco, e l’ex volto del tg1 si è dovuto ricredere.