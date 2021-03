Albano, Romina Power fa una confessione sul suo passato e dice del marito: “lui ha sempre saputo e non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina Power non sono più una coppia ma, ogni volta che si parla di loro, i fans continuano a sognare che, prima o poi possano tornare insieme. Tra i due , dopo l’incredibile storia d’amore che hanno vissuto è difficile credere che non ci sia più nulla anche perché, spesso, si lanciano frecciatine che fanno sperare sempre che la famiglia si possa riformare. Ma ormai Albano è impegnato con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido e la loro unione, a dispetto di tutti i detrattori, sembra davvero solida. Avevano anche pensato di sposarsi ma poi pare che l’intervento di Yari, il figlio di Albano e Romina, sia stato determinate per far decidere che non era il caso di formalizzare la loro unione. Infatti, Yari è sempre stato contrario al matrimonio del padre con la Lecciso e pare che non la sopporti proprio e che tra i due non ci sia alcun rapporto.

Romina Power fa delle rivelazioni scottanti sul suo passato

Romina Power ha svelato il suo passato prima di conoscere Albano di quando era molto piccola, appena tredicenne e ha raccontato, stupendo tutti, la sia adolescenza turbolenta in occasione di un’intervista rilasciata a Panorama.

Il suo racconto è iniziato da quando aveva 13 anni e fu mandata in un collegio di suore in Messico.

Poi, quando, quindicenne, tornò a Roma ha raccontato di aver trascorso una serata a Villa Medici e ha detto: “Eravamo tutti fatti di Lsd. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il muro torto che separa la casa da Villa Borghese”.

E, ancora: “Sono stata a casa di Paul McCartney, ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn, tredicenne, che non aveva mia provato. E poi, tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica“.

Poi ha anche detto che Albano conosceva questo suo passato e non lo condivideva ma lei è cambiata insieme a lui e ha detto di Albano: “Non era felice. Anche perchè io non nascondevo nulla“.

Albano farà il vaccino

Al Bano Carrisi è andato ospite a Un Giorno da Pecora, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1 e, a proposto del vaccino, ha detto: “Quando farò il vaccino? Il mio turno sarà alla fine di marzo. Se speravo di esser vaccinato prima? Sono fatalista: succede quando deve succederà, e succederà”.

E poi sul vaccino che farà ha detto: “Allora mi arrenderò al Pfizer. Siamo pieni di allarmismi su AstraZeneca, leggo i giornali e guardo la tv e mi chiedo: che facciamo con Astrazeneca? Voglio vedere come vanno le cose. Ci sono molti punti che mi tengono un po’ lontano da questa verità. Ho sentito le due campane, se c’è incertezza preferisco aspettare”.