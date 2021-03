Stefano De Martino demolito da Alessandra Celentano, le parole che usa lo massacrano e lui risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda il serale di Amici tanto atteso e, tra i giurati, c’era Stefano De Martino che attualmente sta conducendo su Rai 2 Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino, che quando faceva parte del programma di Maria De Filippi non è mai andato d’accordo con la maestra di danza, Alessandra Celentano, anche ieri è tornato a scontrarsi con lei.

Vediamo cosa è accaduto.

Alessandra Celentano attacco durissimo a Stefano De Martino che le risponde a tono

Stefano De Martino, che è stato un allievo della scuola di Amici, ieri sera è tornato in un’altra veste, quella di giudice.

Fin da subito c’è stato lo scontro con la maestra di danza, Alessandra Celentano, che è stato inevitabile perché la Celentano ha chiesto un’esibizione ad un’allieva di Lorella Cuccarini in sfida con una sua allieva che per la Cuccarini non era in grado di sostenere.

E allora, poiché spettava alla giuria consentire o meno questa sfida, il giudice Filiberto ha accettato mentre De Martino ha preferito seguire la scelta di Lorella Cuccarini e dire di no motivando questa posizione con la circostanza che era normale che vincesse l’allieva della Celentano.

Quindi, la Celentano ha sentito che De Martino si è opposto gli ha detto, offendendolo: “Tu ti sei dimenticato della danza“, ma lui senza farsi intimorire le ha risposto: “Proprio perché me la ricordo troppo bene credo che questa sfida non si possa fare perché è una vittoria a tavolino per Serena“.

Stefano De Martino è fidanzato con una modella, Mariacarla Boscono

Superata la delusione e il dolore per la fine del suo matrimonio, anche Stefano come Belen ha voltato pagina e si è nuovamente fidanzato. La fortunata è la modella Mariacarla Boscono.

La Boscono ha sfilato per Gucci, Fendi, Prada e Armani ma oltre ad essere modella è anche una attrice teatrale. La Boscono, che prima di De Martino è stata fidanzata con Ghali, pare che conviva già con l’ex di Belen.

Diverse sono le fotografie che sono state scattate ai due fuori dal portone di casa di Stefano De Martino e per questo si crede che i due quando sono a Milano, convivano.

Nel frattempo Belen è arrivata già al suo sesto mese di gravidanza ed è al settimo cielo. Qualche giorno fa ha scritto un post dolcissimo alla sua bambina, Luna dicendole di non vedere l’ora di poterla abbracciare.