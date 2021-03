Amici 20, Pio e Amedeo “Belen non si è offesa e ci ha scritto” però la mamma di Belen …

0 SHARES Condividi Tweet

Anche ieri sera ospiti ad Amici il duo comico Pio e Amedeo che non ha dimenticato di fare pubblicità al loro prossimo programma su Canale 5 “Serenissima sera” che andrà in onda dal 16 aprile. I due hanno tenuto a dire tante e tante volte che loro ospite della prima sera sarà Maria De Filippi e ieri, durante la puntata di Amici le hanno detto: “Devi venire e non ti inventare qualche scusa per non esserci come quella che devi accompagnare Maurizio (Costanzo) a fare pilates.”

Pio e Amedeo svelano che Belen ha mandato loro un messaggio

Ieri, durante la puntata di Amici, Pio e Amedeo hanno fatto, come al solito, un loro piccolo show e hanno ripreso le battute fatte sabato scorso su Belen che aspetta un figlio da Antonino Spinalbanese e che, dunque, non è di Stefano De Martino e hanno detto che tutta Italia si è scandalizzata per certe battute mentre la diretta interessata non se l’è presa affatto, infatti, dopo la puntata di sabato scorso, Belen aveva pubblicato la foto di una saponetta dicendo: «Questa è la famosissima saponetta per sciacquarsi le mani e anche la bocca».

Tutti avevano pensato che la battuta fosse indirizzata al duo comico che aveva scherzato sulla gravidanza di Belen ma ieri, Pio e Amedeo hanno mostrato il messaggio che a loro ha scritto Belen: «Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi, ma perchè stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate le palle, ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino».

E così Pio e Amedeo hanno commentato: «Chi si doveva indignare non si è indignato si sono indignati i leoni da tastiera. Loro non si sono indignati, l’autoironia ci salverà».

Poi, Pio e Amedeo hanno chiesto a Stefano De Martino se lui se la fosse presa e De Marino ha risposto: “Io sono contro la censura comica”.

La reazione della mamma di Belen, Veronica Cozzani

Qualcuno, però, sui social ha sottolineato che Belen abbia solo voluto addrizzare il tiro perché, se non se la fosse presa, non si spiegherebbe il messaggio della mamma della Rodriguez, Veronica Cozzani che era anche lei intervenuta sui social dopo le battute di Pio e Amedeo scrivendo: “Mamma mia che società machista del cavolo. Menti chiuse e bocche aperte. La combinazione peggiore“.