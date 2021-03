Verissimo, Gerry Scotti nella bufera: “A Sanremo non posso andare perché c’è una persona che non me lo permette ” la Toffanin in grandissimo imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è onda un’altra puntata di Verissimo, la trasmissione che ogni sabato pomeriggio tiene compagnia a milioni di telespettatori.

Silvia Toffanin, alla conduzione, piace tantissimo e la sua dolcezza e il suo modo di fare sempre tanto affabile e premuroso con tutti gli ospiti, mette questi ultimi così tanto a loro agio che mai nessuno ha rifiutato di andare nel suo salotto.

Gerry scotti fa una rivelazione scottante “Io a Sanremo non posso andare perchè c’è una persona che non vuole”

Ieri ospite nel salotto della Toffanin, tra gli altri, Gerry Scotti che da poco è diventato nonno di una bellissima bambina.

Gerry Scotti in questa nuova veste piace tanto e ha commosso i suoi follower la foto che postato sulla sua pagina che lo riprende a spasso con la bambina in carrozzina.

Con Gerry Scotti dalla Toffanin c’era anche Michelle Hunziker che gli ha detto: “Uno con la tua cultura musicale deve fare il Festival di Sanremo”. Ma Gerry Scotti non ha reagito benissimo a questa frase e ha commentato così: “No, no, non posso farlo, ma se lo fai tu ti guardo volentieri” ma Michelle lo ha incalzato e allora Scotti ha detto: “A che età lo ha fatto Raimondo Vianello? 80 anni? Allora c’è tempo anche per me. Però devo parlarne con una persona che non è d’accordo che io vada a Sanremo”.

A quel punto sia Michelle Hunziker che Silvia Toffanin gli hanno chiesto più volte chi fosse quella persona ma Gerry Scotti è stato irremovibile nel non fare nomi.

Gerry Scotti parla del covid che lo ha contagiato

Gerry Scotti ha anche parlato del covid che lui ha contratto e ha detto: “Ho avuto la sfortuna di fare il Covid ma anche la fortuna di riprendermi velocemente. Conosco persone che hanno ancora strascichi, quindi io ringrazio il Signore perché mi ha dato modo di esserci di nuovo da quasi subito”.

Gerry Scotti, infatti, ha preso il covid mentre partecipava in qualità di giudice alla trasmissione Tu si que vales e qualche puntata l’ha condotta, insieme agli altri giudici, Maria De filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli, da casa.

Gerry Scotti ha contratto il covid nello stesso momento in cui anche Carlo Conti era ricoverato in ospedale per lo stesso motivo e i due hanno poi detto in seguito che in quei giorni si scrivevano e si telefonavano parecchio soprattutto per scambiarsi informazioni sulla quantità di ossigeno di cui avevano bisogno.