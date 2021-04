Isola dei famosi, volano gli stracci tra Elisa Isoardi e Ilary Blasi che dice “ma perché tu …” e la Isoardi “basta …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei famosi sta proseguendo tra tante difficoltà per i naufraghi, la prima di tutte è, come al solito, quella di soffrire molto la fame e i rapporti interpersonali che non sono semplicissimi o, almeno, non sempre.

Da studio c’è Ilary Blasi che rincuora e bacchetta ma che cerca sempre di capire lo stato d’animo dei concorrenti e che non si risparmia di scontrarsi anche quando c’è qualcosa che non va anche con il suo inviato Massimiliano Rosolino che lei vorrebbe più partecipe alle dinamiche del gioco e meno diplomatico.

Claudio Lippi sostiene che tra la sua ex collega Elisa Isoardi e Gilles Rocca possa nascere una storia

Claudi Lippi e Elisa Isoardi, per un lungo periodo hanno condotto insieme La prova del cuoco la fortunatissima trasmissione che, dalla conduzione di Antonella Clerici è passata a quella di Elisa Isoardi fino a che la trasmissione non è stata chiusa per lasciare il posto alla nuova trasmissione, sempre condotta da Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” ed è stato a quel punto che Elisa Isoardi, per ricominciare si è mesa in gioco con la partecipazione, come concorrente, a l’Isola dei famosi.

Claudio Lippi ha commentato il rapporto tra la Isoardi e Gilles Rocca dicendo, in occasione di un’intervista rilasciata a ‘NuovoTv‘: “Penso che le serva un uomo finalmente disponibile a rispettarla come donna. Il fortunato potrebbe essere proprio Rocca“.

Ma in realtà Gilles Rocca è innamoratissimo della sua fidanzata che lo sta aspettando a casa.

Momento di grande tensione tra Elisa Isoardi e Ilary Blasi

Durante la puntata de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi è andata contro Elisa Isoardi che le ha risposto a tono. Vediamo cosa è accaduto.

Argomento di discussione è Awed, lo youtuber che si è duramente scontrato con Gilles Rocca.

Awed ha detto in puntata: “E’ stata una settimana particolare, ho capito tanti miei errori e sono qui per chiedere scusa a tutti” e mentre Francesca Lodo ha detto: “Vorrei dare una possibilità a Awed nonostante abbia usato parole forti nei miei confronti, credo che sia una bellissima persona”, Roberto Ciufoli ha, invece, sostenuto: “A me non è piaciuto ciò che hanno fatto Vera e Awed nella scorsa puntata, aspetto di vedere il comportamento futuro se ci sarà“.

Nel frattempo, Elisa Isoardi è rimasta in silenzio e allora Ilary Blasi le ha detto: “Volevo capire perché te ne sei stata da parte … è una strategia?”.

E la Isoardi: “No, la mia non è strategia. Basta con queste scuse finte …Si vede chi fa il teatrino”