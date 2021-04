Isola dei Famosi, Ilary Blasi dice “io sono tremenda” e Maurizio Costanzo: “I reality sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei Famosi sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e la condizione di Ilary Blasi sta piacendo molto perché è una donna sincera che, come lei stessa ha ammesso, prima di essere conduttrice, è spettatrice del programma e si vede da come si appassiona, da come bacchetta da come interagisce con i naufraghi ma anche con l’inviato Massimiliano Rosolino.

Ilary Blasi dice di sè stessa “io sono tremenda”

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a Repubblica in occasione della quale si è molto raccontata sia professionalmente che personalmente.

La Blasi ha detto: “Mi diverto molto, a me il reality piace, c’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio”.

E poi ha aggiunto: “Io sono spettatrice, prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte”.

Invece, a proposito della serie che sta andando in onda sulla vita privata sua e del marito Francesco Totti, ha detto: “È stato spiazzante veder rappresentata la nostra vita … gli anni volano”.

E, a proposito del momento in cui Totti ha lasciato il mondo del calcio: “Ho cercato di aiutarlo standogli vicino … Sono una donna molto pratica, a volte dissacrante. Non sono per le smancerie, Francesco ha tante doti, anche la bontà. Lui che appare timido alla fine è romantico. Io, con la mia faccia d’angelo, sono tremenda”.

Invece, dei figli Chanel e Christian ha detto: “non ci filano più”.

Su un’eventuale quarta gravidanza: “Cinquanta e cinquanta. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa, un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace”.

E, in ultimo, si è sbilanciata anche sui concorrenti e sulle sue preferenze e ha detto: “Ho una passione per Valentina Persia. Sarà che è romana. Poi adoro Vera Gemma, è libera”.

Maurizio Costanzo dice cosa pensa di Ilary Blasi

Maurizio Costanzo dalla sua rubrica che cura all’interno del settimanale Nuovo, ha espresso un’opinione su Ilary Blasi e ha detto: “I reality sono programmi pericolosi perché, come abbiamo visto al Grande Fratello Vip e nelle passate edizioni dell’Isola, basta una scintilla per far scoppiare un incendio…”

E poi su Ilary Blasi come conduttrice, ha dichiarato: “Spero abbia la prontezza necessaria per spegnere le polemiche”.

Infine: “E’ una brava conduttrice…E alla guida de L’Isola dei Famosi lo sta dimostrando…”