Amici, Rudy Zerbi e Arisa, scambio di battute equivoche e Maria De Filippi va fuori di sé contro Zerbi

Amici regala sempre teatrini tra i professori che, il più delle volte, hanno per oggetto liti, discussioni e frecciate anche velenose. Ma il rapporto che quest’anno c’è tra Arisa, una new entry in qualità di maestra di canto e lo storico professore Rudy Zerbi è altalenante, un po’ si pizzicano e un po’ si piacciono.

L’accusa che Rudy Zerbi rivolge sempre alle due insegnanti, rispettivamente di canto e di ballo, Arisa e Lorella Cuccarini è quella di essere troppo morbide e troppo buone a differenza sua e della Celentano che, a paragone, certamente sono al contrario due figure rigide e con punte di cattiveria.

E così la trasmissione alterna questi momenti e il risultato finale piace tantissimo al pubblico.

Rudy Zerbi fa i complimenti ad Arisa troppo espliciti e interviene e Maria De Filippi

Rudy Zerbi, che è sempre molto esplicito, nella serata di sabato sera quando Arisa è entrata in studio con i baffi posticci spiegando il motivo: “Stamattina mi sentivo un po’ maschio, un po’ femmina… Quindi ho optato per la non scelta” e avendo i complimenti da Maria De Filippi, ha avuto anche dei complimenti di tutt’altra natura da Zerby. Poichè i complimenti che le ha fatto Zerbi sono stati molto maliziosi, è intervenuto Stefano De Martino che ha aggiunto il carico dicendo: “Rudy sono solo le nove e mezza. A mezzanotte che facciamo? Ci caliamo i pantaloni“.

A quel punto Maria De Filippi, ha interrotto quello scambio di battute e ha fatti iniziare le esibizioni.

Lo scontro tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano

Stefano De Martino ha frequentato la scuola di Amici e quello per lui è stato il trampolino di lancio verso una bellissima carriera ma non di ballerino, disciplina per la quale partecipava ad Amici ma come conduttore ed intrattenitore. Infatti, pare abbia proprio smesso le vesti di ballerino e ora conduce “Stasera tutto è possibile” su Rai 2 ed è anche giudice nella trasmissione di Maria De Filippi, Amici. Dunque, sta facendo tutt’altro rispetto al motivo per il quale si è fatto conoscere dal grande pubblico e cioè la danza.

E, durante la puntata di sabato 3 aprile, la Celentano lo ha sottolineato questo con una punta di cattiveria dicendogli che per fortuna non faceva il ballerino esternando, fra le righe, la sua idea che non fosse mai stato un bravo ballerino.