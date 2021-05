Avanti un altro, Paolo Bonolis mette in grande imbarazzo Anna Tatangelo: ” Ma perché …?”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, ospite nella trasmissione serale di Paolo Bonolis Avanti un altro pure di sera, è andata ospite, tra gli altri, la bravissima cantante di Sora, Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo ha giocato e si è divertita ma ha fatto anche molto divertire perché è stata al gioco di Paolo Bonolis che non ha mancato, come è nel suo stile, anche di metterla parecchio in imbarazzo.

Vediamo cosa è accaduto

Anna Tatangelo viene messa in grande imbarazzo da Paolo Bonolis

Anna Tatangelo era uno die vip che ha giocato a Avanti un altro pure di sera e Paolo Bonolis l’ha presa in giro, bonariamente quando le ha proposto di andare a Sanremo in coppia con Luca Laurenti.

Infatti, le ha detto: “Tu e Laurenti al Festival di Sanremo! Perché non fare un brano? Vi potreste chiamare La bella e la bestia“.

Poi Paolo Bonolis ha fatto una domanda ad una concorrente: in che anno Anna Tatangelo partecipò al Festival di Sanremo in gara con la canzone Ragazza di periferia.

La risposta era il 2005 e in quell’anno fu proprio Bonolis a condurre il Festival ma poiché la concorrente era molto dubbiosa Bonolis le ha chiesto: “Ma perché l’ha detto con quell’aria? Pensava che un cretino così non potesse condurre Sanremo?”.

Poi, prima di salutare Anna Tatangelo e di ringraziare per aver partecipato al programma, Bonolis, facendo leva sulla dolcezza della cantante nei sui confronti, ha voluto scherzare su e le ha detto: “Ma non è che per caso mi volevi dire qualcosa? Le donne sono criptiche“.

E, ancora una volta, la simpaticissima Anna Tatangelo è stata al gioco.

Anna Tatangelo si confessa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Anna Tatangelo sabato è andata ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo e ha raccontato della fine della sua storia d’amore con il cantante napoletano Gigi D’Alessio dal quale ha avuto un figlio, Andrea e ha detto: “Ho cercato in tutti i modi di far funzionare le cose, ma purtroppo, alla fine, abbiamo dovuto prendere atto del fallimento”.

E la Toffanin le ha chiesto: “Non c’è nessuno che ti canta le serenate»? e la Tatangelo, molto sibillina: «La vita va avanti, ed è giusto che sia così».

E poi ha anche aggiunto: “Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato, c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni”.

Ma poi ha anche voluto dire che: “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.

E poi ha concluso così: “Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”.