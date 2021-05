Maurizio Costanzo, va diretto contro Elisa Isoardi: “Dovrebbe pensare a lavorare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi è reduce da un secondo reality, L’Isola dei famosi dopo Ballando con le stelle. In entrambi si è infortunata, nel primo ad un piede e nel secondo ad un occhio. Ora, che ha terminato la quarantena prevista dopo il rientro dall’Honduras, farà rientro negli studi di L’Isola dei famosi e siederà accanto agli altri naufraghi tornati in Italia per vari motivi.

Maurizio Costanzo parole dure su Elisa Isoardi “Dovrebbe pensare di più al lavoro”

Maurizio Costanzo cura, all’interno del settimanale Nuovo Tv, una rubrica dove parla con i telespettatori sia di trasmissioni televisione che di personaggi pubblici.

Una telespettatrice gli ha posto una domanda o, più che altro, un’osservazione: quanto Elisa Isoardi si faccia male ogni volta che va nei reality.

E Costanzo le ha risposto così: “Forse dovrebbe smetterla di girovagare e dedicarsi al suo lavoro di presentatrice, al sicuro, in uno studio televisivo”.

E poi Maurizio Costanzo ha anche aggiunto: “Deve scegliere che programma vuole fare. Bisogna capire pure dove lo farà: in Rai, dove è cresciuta, o a Mediaset?”

E poi, ancora Costanzo ha aggiunto: “Ha attraversato un periodo complicato. Purtroppo, anche all’Isola dei Famosi ha dovuto affrontare le conseguenze di un incidente”.

Elisa Isoardi posta sui social che la quarantena è finita

Elisa Isoardi è dovuta rientrare dall’Isola prima del tempo per un incidente che le è accaduto e che lei stessa ha raccontato: “Mentre cucinavo per me e le ragazze, c’era tanto vento, e un lapillo mi è finito in un occhio”.

Ma poi, dopo i controlli ha rassicurato tutti dicendo: “Mi hanno assicurato che è tutto ok, poteva essere molto grave se il lapillo avesse colpito la pupilla, invece ha colpito la sclera (cioè la parte bianca dell’occhio)”.

E poi, ancora: “È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e non me l’aspettavo. L’Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono. Quando ho ricevuto la notizia dell’Isola io non ci ho pensato due volte, avevo bisogno di andare via. È stata l’esperienza più importante e più intensa della mia vita e mi dispiace veramente tanto“.

Poi sui social ha informato tutti i suoi follower che la quarantena è terminata e potrà così fare rientro dal Piemonte dove l’ha trascorsa agli studi Mediaset.