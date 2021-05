0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Tocca, ex moglie del ballerino che da sempre ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, continua ad essere una delle ballerine di Amici, il fortunatissimo talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi che ormai, per questa edizione, è alle battute finali. Nessuno ha mai messo in discussione le capacità e la bravura di Francesca Tocca anche se, recentemente, l’ex marito, Raimondo Todaro, ha rivelato che lei non è mai soddisfatta di sè stessa e quando si rivede si critica sempre.

Questo sottolinea, ancor di più, la grande professionalità della Tocca.

Francesca Tocca posta una foto e Gianni Sperti commenta

Francesca Tocca, oltre ad essere una bravissima ballerina, è anche una bellissima donna che piace davvero tanto. La Tocca, che è anche mamma di una bambina avuta da Todaro, è molto attiva sui social e, spesso, posta delle foto che la ritraggono in tutto il suo splendore e sempre riceve complimenti e apprezzamenti sia sia da uomini che da donne perché il suo fascino è oggettivo. Qualche giorno fa, ha postato una foto che ha messo in evidenza e in risalto, ancora una volta, la sua eleganza.

A Francesca Tocca, dopo la fine del suo matrimonio, è stato anche attribuito un flirt con l’allievo Valentin Alexandru, flirt che hanno entrambi confermato anche se, pare, che ormai la storia sia arrivata al capolinea.

La foto che ha postato che la ritrae solo con indosso un paio di pantaloni attillati, ha fatto il pieno di like e tra questi è spuntato anche un cuore da parte di Gianni Sperti che, evidentemente ha apprezzato lo scatto.

Dicevamo che anche le donne l’apprezzano sia professionalmente che come bellezza, infatti, una sua fan, ha commentato lo scatto così: “L’eleganza fatta a persona ❤️” .

A scrivere anche una sua collega Elena D’Amario che ha commentato: “Meravigliosa”

Anche Rudy Zerbi apprezza molto Francesca Tocca

Anche Rudy Zerbi apprezza molto la sensualità di Francesca Tocca e di questo non ne ha mai fatto mistero.

Infatti, qualche puntata fa, aveva lanciato una sfida ad Arisa, quella di ballare la Lambada che prima della loro esibizione sarebbe stata mostrata da Francesca Tocca. E allora Arisa, tra il serio e lo scherzoso ha commentato così: “Ha chiesto di ballare una lambada per vedere questa splendida ragazza per la quale sbava”.