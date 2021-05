Fedez, Adriano Celentano gli scrive “hai lanciato una bomba e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il terremoto che ha creato Fedez non accenna a placarsi e per quante persone gli stanno andando contro, ce ne sono altrettante che sono con lui. Il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare ha detto che se Fedez non chiederà scusa non potrà mai più tornare in Rai.

Ma tanti sono gli artisti che si sono schierati con Fedez.

Vediamo cosa sta accadendo.

Tantissimi artisti hanno espresso solidarietà a Fedez

Tanti sono gli artisti che in queste ore stanno appoggiando Fedez e le sue esternazioni. Ornella Vanoni ha detto: “Più d’accordo di così non si può essere”.

Il video nel quale Fedez accusa la Rai di averlo censurato il suo intervento del concerto del primo maggio, ha raggiunto 2,2 milioni di visualizzazioni.

Dopo di che sono stati tanti gli artisti che gli hanno esternato la propria solidarietà e hanno detto di condividere ciò che lui ha detto, per esempio Vasco Rossi, Ermal Meta, Da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale ai 99 Posse, Emma a Paola Turci e anche Adriano Celentano.

Ermal Meta ha detto: “Ha risposto una volta per tutta all’affermazione ‘Pensa a cantare’, che ogni cantante in Italia si è sentito dire almeno una volta come se non servisse a nient’altro …Fedez dimostra di saper suonare benissimo! Come gliele ha suonate mamma mia!”.

I “99 Posse”, invece scrivono: “Conosciamo molto bene i tentativi di censura e le conseguenze che si pagano quando si ha il coraggio di prendere posizioni politiche su temi importanti. Ed è per questo che ringraziamo Fedez per il suo impegno e gli esprimiamo solidarietà senza se e senza ma”.

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale ha detto: “fiero di quello che ha detto Federico su un palco che per me è casa e che ha senso di esistere per trasmettere dei messaggi. Si è parlato di politicamente corretto, ed è vero che la discriminazione non è solo nelle parole ma anche nelle intenzioni. Ma non è vero che siamo tutti uguali. Questo Paese e la sua classe politica sono ancora in larga parte razzisti e omofobi e questo è vergognoso”.

Gaia ha detto: “Sono commossa ed emozionata, un grazie non basterebbe! Ci vuole coraggio ad amare, ci vuole coraggio ad essere sinceri, ci vuole coraggio per cambiare il corso degli eventi. E tu, come tutte le anime che hanno dovuto lottare contro una società che li discriminava e li costringeva a non accettarsi e amarsi, lo hai avuto”.

Paola Turci: “Hai tutta la mia stima. L’8 maggio a piazza della Scala tutti per il DDL Zan”.

Fedez riceve l’approvazione di Vasco Rossi e di Adriano Celentano

Vasco Rossi ha scritto così sui social: “Mi è piaciuto molto l’intervento di Fedez al concerto del 1 Maggio CONTRO la censura e CONTRO l’omofobia!! Bravo!! questo è BUON servizio pubblico!! #komplimenti”, mentre Emma dice: “Do tutto il mio sostegno a Fedez! lo stesso che avrei voluto ricevere io tutte le volte che in questi anni mi sono esposta mettendoci la faccia e mi è stato detto dai politici ‘pensa a cantare’, poi anche

Adriano Celentano, invece, ha scritto: “Il coraggioso intervento di Fedez a tutela dei diritti civili, in particolare dei Gay, arriva come una bomba sul GRAVE tentativo di censura da parte della Rai”.

Ma poi c’è anche il Codacons che si è scagliato contro Fedez e ha detto: “Presenteremo domani un esposto ad Antitrust e Commissione di vigilanza Rai affinché sia aperta una inchiesta volta a sanzionare chi ha permesso a Fedez di realizzare, attraverso il concerto del primo maggio e gli schermi Rai, un mega spot pubblicitario a favore della Nike, di cui il rapper indossava un cappellino con il marchio ben in vista”.

E poi, ancora: “pubblicità occulta ancor più grave” visto che la marca “è stata più volte associata al fenomeno dello sfruttamento del lavoro in paesi sottosviluppati, e la pubblicità al marchio ad opera di Fedez è avvenuta nel corso di un evento dedicato proprio alla difesa dei diritti dei lavoratori”