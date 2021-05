Maurizio Costanzo diretto su Piero Chiambretti a Tiki-Taka, non usa mezzi termini: “Non scopriamo ora che Chiambretti è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Chiambretti è un conduttore amatissimo, uno dei primi personaggi famosi colpiti duramente dal covid, ricoverato in ospedale negli stessi giorni in cui anche la mamma ha contratto il virus che, purtroppo, però non ce l’ha fatta.

Piero Chiambretti quando ricordare quei giorni in ospedale si emoziona ancora perché è stato per lui durissimo e quando è tornata a casa ha voluta condividere con il suo pubblico un momento così difficile della sua vita.

Maurizio Costanzo su Piero Chiambretti

Piero Chiambretti conduce Tiki-Taka che ha personalizzato a sua immagine.

Il programma di calcio che va in onda su Italia 1, negli anni ha avuto diversi conduttori tra cui, per ultimo e per tanti anni, il conduttore sportivo di Dazn Pierluigi Pardo.

Oggi, invece, alla conduzione c’è Chiambretti e, poiché molti telespettatori, soprattutto all’inizio hanno avuto da ridere, è intervenuto Maurizio Costanzo dalle pagine del settimanale Nuovo su cui cura una rubrica e ha scritto così a chi era scettico su Piero Chiambretti a condurre un programma sportivo: “Posso dire che Chiambretti ha dato la sua impronta a Tiki-Taka”.

E poi ha aggiunto anche: “Non scopriamo certo oggi le doti di Piero Chiambretti. So che qualcuno era scettico sulla decisione di affidargli un programma calcistico”.

A Tiki-Taka, accanto a Piero Chiambretti ‘è Francesco Oppini che è un grande tifoso della Juventus.

Durante una puntata di Tiki Taka, Piero Chiambretti ha parlato della morte di Maradona e ha detto “al termine della commissione medica è stato stabilito che Maradona poteva essere salvato sia se fosse rimasto a Dubai, in un palazzo sontuoso, sia nelle baraccopoli di Villa Fiorita. In pratica poteva morire solo in quella casa di Tigre”. E poi ha anche aggiunto che Maradona ha avuto “un’agonia di almeno 12 ore. Praticamente nessuno lo ha aiutato. Ora il medico rischia da 8 a 24 anni di carcere”.

Piero Chiambretti e il covid

Piero Chiambretti ha avuto il covid in una forma decisamente severa e lui ha voluto dare la sua testimonianza.

Chiambretti ha detto: «Uno Stato moderno deve essere vicino ai propri cittadini, garantendo l’assistenza a tutti, soprattutto a chi ha meno».

E, a proposito degli strascichi che può lasciare il covid e che molto spesso lascia lui ha detto: «No, sono stato fortunato. Pur avendo avuto una forma grave di Covid, non ho avuto effetti fisici collaterali successivi come la perdita di gusto, olfatto, sofferenza polmonare o stanchezza latente.”