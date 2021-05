Barbara D’Urso in forte imbarazzo, Michele Cucuzza le chiede “Vuoi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso è una nota conduttrice, la regina di Canale 5 e sembra che nonostante le varie polemiche sorte in questi anni su di lei, sembra che continui ad essere sempre una tra le più amate. Nei giorni scorsi è accaduto qualcosa tra lei ed un altro conduttore tra i più conosciuti di sempre, ovvero Michele Cucuzza. Sembra proprio che la conduttrice di Canale 5 durante una puntata di Pomeriggio 5 abbia ospitato il giornalista ed ex gieffino, rispondendo alle sue avances con tanta ironia e scherzando sull’invito a cena ricevuto proprio in diretta. Barbara avrebbe chiuso così la diretta di Pomeriggio 5. Di questo se ne è continuato a parlare anche sui social. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Barbara D’Urso, una delle donne più corteggiate della televisione italiana

Barbara D’Urso oltre ad essere una conduttrice di grande successo, è una donna molto bella ed affascinante. La conduttrice da sempre ha molti corteggiatori a cominciare dal Visconte Ferdinando Guglielmotti, il quale uscito dal reality l’Isola dei famosi sembra aver detto di essere profondamente innamorato della D’Urso. Sembrerebbe che in quest’ultimo periodo che l’imprenditore Francesco Zangrillo, abbia un certo interesse per la D’Urso, nonostante non abbia confermato il flirt. Insomma, sembra che Barbara, nonostante da diversi anni si professi single, sia comunque molto corteggiata.

Michele Cucuzza invita a cena Barbara D’Urso in diretta tv

L’ex conduttore de La vita in diretta è uno dei conduttori più amati di sempre, molto seguito anche sui social. Dopo essersi allontanato dal grande schermo per diverso tempo, sembra aver partecipato lo scorso anno al Grande Fratello vip, anche se la sua esperienza non è stata poi così positiva come sperava. L’ex conduttore de la Vita in diretta, è tornato adesso come opinionista proprio nel salotto di Pomeriggio 5. Proprio nel momento dei saluti, Michele sembra abbia rivolto alla conduttrice Barbara una proposta del tutto inaspettata. “Vuoi venire a cena con me?”, questo l’invito che Cucuzza ha rivolto alla D’Urso. Questa proposta sembra abbia tanto divertito anche gli altri presenti in studio, in primis il giornalista Francesco Fredella il quale sembra abbia cavalcato l’onda del gossip.

Il due di picche della D’Urso

Questa proposta sembra aver tanto stupito questo invito ed ha cercato di declinare l’invito con ironia. “Io sono pronto a scrivere!”, questo quanto detto dal giornalista. Poi Barbara avrebbe declinato dicendo con ironia “E’ impazzito anche Michele Cucuzza”, riportando in qualche modo la calma in studio, facendo sorridere anche tutti i presenti in studio. Insomma, nemmeno Michele Cucuzza è riuscito a far capitolare la D’Urso che ha confessato di preferire gli uomini più giovani.