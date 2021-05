La Vita in Diretta, l’ospite in studio: “Flavio Briatore? Un vecchione che va con le ragazzine”, Matano resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

La vita in diretta sta continuando la sua programmazione e ogni pomeriggio tiene compagnia a milioni di italiani che non si vogliono perdere l’appuntamento pomeridiano con Alberto Matano.

Il giornalista calabrese, che piace tantissimo, ultimamente è stato un po’ criticato per la vicenda di Denise Pipitone. Infatti, pare che Federica Sciarelli si sia infuriata con i vertici Rai perchè vuole che alla vicenda, gravissima e delicatissima, si dia un taglio prettamente giornalistico, asciutto e rigoroso come richiede la tragedia della piccola e non condita da scandalismi come, invece , a suo parere, fanno le altre trasmissioni televisive ad eccezione della sua.

E così sia La vita in diretta di Alberto Matano che Pomeriggio di Barbara D’Urso sono state messe sostanzialmente sulla stessa linea e criticate anche dai telespettatori.

A Vita in diretta Barbara Alberti fa delle dichiarazioni pesanti

Ieri, ospite da Alberto Matano a La vita in diretta c’era la scrittrice Barbara Alberti, e con lei e con gli altri ospiti si parlava di come ancora oggi ci sia un retaggio culturale e ci siano delle differenze tra, come è vista la donna e come è visto l’uomo nell’ambito della vita di coppia.

E così, per fare due esempi molto attuali, la Alberti ha parlato di Flavio Briatore e di Fiorella Mannoia, usando una terminologia abbastanza pesante.

Barbara Alberti di Briatore ha detto: “Briatore, questo vecchione può andare con le ragazzine, se poi una ha cinque anni di più… la Mannoia ha fatto scalpore”

E poi ha aggiunto: “È un retaggio di quando le donne erano macchine per far figli per cui effettivamente la gioventù della donna nel rapporto era importante, però, è rimasta questa cosa”.

E poi ha concluso così: “In amore non c’è differenza se lui è più grande, se invece la donna ha anche cinque anni di più scoppia l’inferno”.

A chi sarà affidata la conduzione estiva de L avita in diretta

La conduzione di Alberto Matano di questa stagione sta volgendo al termine perché a breve il conduttore e giornalista calabrese lascerà il posto al conduttore o ai conduttori di Vita in diretta estate per poi, con tutta probabilità, riprendere il suo posto a settembre inoltrato.

Ancora non si sa chi condurrà Vita in diretta estete ma, fino ad ora non si è fatto il nome della coppia di conduttori della scorsa edizione e cioè Andrea Delogu e Marcello Masi ma, piuttosto che quelli di Roberta Capua e del giornalista di Rai News Gianluca Semprini.