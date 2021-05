Alberto Matano, durissimo contro la vittoria di Checco Zalone “a noi piace Laura Pausini …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano si sta dimostrando un giornalista molto schietto e diretto che, quando c’è da elogiare lo fa con grande entusiasmo ma quando c’è da criticare non si esime dal farlo anche a costo di attirare su di sè qualche antipatia. E’ una persona vera e sincera e di questo bisogno assolutamente dargliene atto.

A La vita in diretta Alberto Matano dichiara cosa pensa del David di Donatello a Checco Zalone

Checco Zalone, con la sua canzone Immigrato ha vinto il David di Donatello per la Migliore canzone originale superando la grandissima Laura Pausini.

I fans di Laura Pausini hanno, a gran voce, manifestato il proprio dissenso per questa vittoria.

E non solo stati gli unici perché anche Alberto Matano ha detto la sua, senza peli sulla lingua.

Matano ha dichiarato: “Noi dobbiamo dire che amiamo Checco Zalone, però siamo team Laura!”.

Luca Barbareschi ha aggiunto qualcosa di più pesante dichiarando: “Siccome non vogliono dargli il premio perché ha fatto l’incasso più grande del mondo, allora gli hanno dato un premio sbagliato, che avrebbero dovuto dare alla Pausini”.

Valerio Staffelli consegna il tapiro a Checco Zalone che fa una battuta su Laura Pausini

In tanti si sono sorpresi del premio che ha ricevuto Checco Zalone e, il primo a meravigliarsi è stato proprio lui. Luca Bianchini, ospite da Alberto Matano a Vita in diretta ha detto sulla reazione di Laura Pausini: “Io ho avuto l’impressione che la sua sembrava un po’ una risata isterica. Ha dimostrato quanto è professionale, perché sembrava le attrici di Hollywood quando non vincono”.

Valerio Staffelli inviato di Striscia la notizia ha portato il Tapiro d’oro a Checco Zalone e gli ha detto che Laura Pausini è rimasta male di non aver vinto. Zalone, a quel punto, gli ha risposto: “È rimasta male? Le propongo uno scambio”.

Quando in diretta Checco Zalone ha vinto, ha commentato così: “La mia famiglia è lì che dorme: ho vinto! … Non gliene frega niente”. E poi quando ha preso il Tapiro d’oro ha detto: “Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso”. E poi su Laura Pausini: “Quindi il Tapiro dovremmo darlo a Laura… Anzi, se ci è rimasta male le propongo di scambiare il suo Golden Globe, a cui io aspiravo, con il mio David di Donatello”.

I tifosi del Napoli invece sono stati contenti della vittoria di Zalone perchè a loro diedero fastidio le parole di Laura Pausini su Diego Armando Maradona.

E così sul web hanno scritto: “Sono contento che non abbia vinto la Pausini”, “Dopo le parole su Maradona non l’apprezzo più. Bravo Checco Zalone”; “Laura Pausini? Dopo le sue parole su Maradona non la digerisco“; “Sono felice che Laura Pausini non abbia trionfato”; “Giustizia è fatta“.